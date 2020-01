Hannover

Nach der Veröffentlichung der Namen und Fotos der mutmaßlichen Mitglieder einer neuen Neonazi-Gruppe im Internet, sind die Ermittlungen gegen drei der mutmaßlichen Gruppenmitglieder in Schwung gekommen. Die Staatsanwaltschaft Hannover ließ am Dienstagnachmittag die Wohnungen von Patrick K., Daniel B. und Florian L. in Hannover durchsuchen. „Die Ermittlungen liefen zwar schon eine Weile, haben aber durch die Veröffentlichung eine besondere Beschleunigung erfahren“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge der HAZ.

Datenträger und Spraydosen sichergestellt

Die Strafverfolger werfen den jungen Männern Sachbeschädigungen und das Verwenden von verfassungsfeindlichen Kennzeichen in bislang sechs Fällen vor. Die Verdächtigen sollen insbesondere in der Region Wände mit Farbe beschmiert und Bushaltestellen mit Plakaten beklebt haben. „Bei den Durchsuchungen haben wir Datenträger sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden müssen“, sagte Klinge. Auch seien vereinzelt Farbspraydosen gefunden worden.

Bislang keine Hinweise haben die Ermittler darauf, dass die Verdächtigen etwas mit dem Brandanschlag auf das Haus eines Mitglieds der jüdischen Gemeinde Mitte Mai in Hemmingen und mit dem Brandanschlag auf das Haus einer kurdischen Familie in Bornum zu tun haben. In der Veröffentlichung über die Hintergründe der „Calenberger Bande“ auf der Internetseite Indymedia waren diese Taten aufgeführt worden. „Sollten unsere Ermittlungen in diesem Zusammenhang zu neuen Erkenntnissen führen, gehen wir denen natürlich nach“, sagt Klinge.

Angriff auf Politiker der Grünen

Zwei der Verdächtigen sind seit langen Jahren in der rechtsradikalen Szene Hannovers aktiv. Patrick K. und Daniel B. gehörten zu der inzwischen verbotenen Neonazi-Gruppe „Besseres Hannover“. K. war auch nach dem Verbot weiter in der Region Hannover aktiv. So attackierte er unter anderem den Bundestagsabgeordneten der Grünen, Sven-Christian Kindler. Zudem wurde K. verurteilt, weil er mehrere Büros verschiedener Parteien im Umland beschädigt hatte.

Lesen Sie auch:

Von Tobias Morchner