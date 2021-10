Gehrden

Braucht Gehrden eine eigene Verkehrsbehörde? Die Verwaltung möchte eigentlich lieber, dass alles so bleibt, wie es ist. Sprich: Die Region Hannover übernimmt die Aufgaben eines Verkehrsamts. CDU und Grüne sehen das anders. Sie wollen, dass die Verkehrsangelegenheiten im Stadtgebiet künftig im Rathaus geregelt werden, möglicherweise sogar in Kooperation mit der Gemeinde Wennigsen.

„Wir wollen, dass vom Rat gefällte Entscheidungen auch zügig bearbeitet und umgesetzt werden, anstatt lange auf die Regionsverwaltung zu warten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker in der Ratssitzung am Mittwochabend. Es könne nicht sein, dass Entscheidungen über Kreisverkehre, Ampellösungen, Fahrradstreifen und Parkverbote in Kurven von stark befahrenen Straßen mitunter weit mehr als zwei Jahre dauerten, sagte er. „Wir fordern daher, die untere Verkehrsbehörde in die Stadtverwaltung einzugliedern, um ein schnelleres und problemlösendes behördliches Handeln zu garantieren“, sagte Spieker.

Kritik an Stellungnahme der Verwaltung

Unterstützung kommt von den Grünen. Deren Fraktionsvorsitzender Heinz Strassmann kritisierte die Verwaltung. Die hatte in einer Stellungnahme unter anderem angemerkt, dass eine eigene Verkehrsbehörde zu hohen Personalkosten und zu einem hohen Arbeitsaufwand führe. Auch einer interkommunale Zusammenarbeit mit Wennigsen stehe sie skeptisch gegenüber.

Strassmann sieht das anders. Zwar habe die Stadt höhere Personalkosten, wenn die Verkehrsbehörde zu einem städtischen Amt werde, „aber dafür müssen wir weniger Regionsumlage zahlen“. Auch in einer Kooperation mit Wennigsen kann der Grüne nur Positives erkennen. „Dadurch können wir Synergieeffekte nutzen“, sagte Strassmann.

Für Spieker steht indes fest: „Wir werden das Thema gemeinsam mit den Grünen in die Haushaltsberatung einbringen.“ Und er stimmte Strassmann zu: Wenn die Region Aufgaben nicht mehr erledigen müsse, dann müsse auch die Regionsumlage für Gehrden sinken. „Denn die Region lässt sich ihre Verwaltungsarbeit anteilig von der Stadt bezahlen“, sagte Spieker.

Ein mobiles Blitzgerät auf Probe

Fest steht, dass sich die Stadt ein mobiles Blitzgerät anschaffen wird – auf Probe für drei Monate. Die Kosten für diese Testphase betragen nach Angaben von Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) 7735 Euro pro Monat.

Doch das Geld spiele in diesem Zusammenhang keine Rolle, betonte Strassmann, dessen Fraktion einen entsprechenden Antrag gestellt hatte. Es gehe um die Sicherheit der Bürger. Und im Stadtgebiet werde auf einigen Strecken deutlich schneller gefahren als erlaubt. Die häufigen, massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen im Stadtgebiet und den Ortschaften müssten verstärkt kontrolliert und geahndet werden. Einen Eindruck, den auch Thomas Spieker hat. Er sprach sogar von einem Missstand in der Verkehrsüberwachung seitens der Region.

Das wiederum wollte Mittendorf nicht bestätigen. „Es wird regelmäßig im Stadtgebiet geblitzt“, sagte er. Und bei einem eigenen mobilen Messgerät sei es keineswegs so, dass es überall hingestellt werden dürfe. „Es müssen Messstellen beantragt werden“, sagte er.

Auch die SPD befürwortete die Probezeit. „Und anschließend können wir die drei Monate auswerten“, sagte der Fraktionschef Henning Harter. Heide Rath (CDU) merkte an: „Eigentlich gibt es klare Regeln, wie schnell gefahren werden darf.“ Das Blitzgerät sei nun eine erzieherische Maßnahme. Offenbar würden Autofahrer nun dann lernen, wenn es an ihren Geldbeutel gehe.

Von Dirk Wirausky