Gehrden

Der positive Trend in Gehrden hält an: Das Gesundheitsamt hat am Mittwoch einen neuen Corona-Fall für das Stadtgebiet gemeldet – im gleichen Atemzug aber zwei Personen als genesen. Aktuell sind damit zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie sind 321 Gehrdener positiv auf Covid-19 getestet worden.

Die Sieben-Tages-Inzidenz ist allerdings von 25,7 am Dienstag auf 32,2 am Mittwoch gestiegen. Nach wie vor weist nur Wennigsen (7,0) einen niedrigeren Wert auf. In der Region Hannover liegt die Inzidenz aktuell bei 109,3.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion 30.848 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 27.553 Personen als genesen aufgeführt. 761 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben. Aktuell sind 2534 Menschen in der Region infiziert.

Von Dirk Wirausky