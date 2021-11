Gehrden

Ungewöhnlicher Vorleseort: Das Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) hat Gehrdener Bürgerinnen und Bürger zum gemeinsamen Vorlesen unter dem Motto „Träumen in anderen Welten“ in der Fußgängerzone aufgerufen. Ob klein, ob groß – seinen Mitmenschen vorzulesen, entschleunige den Alltag, sagt Elisabeth Görth von der Fachgruppe Deutsch des MCG. Die Aktion war ein Baustein des Wettbewerbs „Außergewöhnliche Vorlesestadt“. Daran nimmt das MCG teil.

Stadtrat eröffnet Vorlesestunde

Der erste Stadtrat André Erpenbach höchstpersönlich hieß um 11 Uhr alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer willkommen und leitete die Vorlesestunde mit einem Ausschnitt aus Ludwig Erhardts Werk „Wohlstand für alle“ ein. Anschließend lasen die Besucherinnen und Besucher unterschiedlichen Alters etwa eine Stunde aus den unterschiedlichsten Büchern vor: Kinderbücher, Hermann Hesse, historische Romane und kurze Kriminalgeschichten. „Der Vielfalt der literarischen Welten waren keine Grenzen gesetzt“, berichtet Deutsch-Lehrerin Mandy von Zobeltitz, die selbst eine Kurzgeschichte von Friedrich Dürrenmatt zum Besten gab. Die Leseaktion selbst sei gelungen. Es habe allen Beteiligten Spaß gemacht, Einblicke in die Lieblingsliteratur anderer zu bekommen.

Vorlesen und zuhören: Schülerinnen und Schüler des MCG sowie Gehrdener Bürgerinnen und Bürger haben sich auf dem Marktplatz gegenseitig vorgelesen. Quelle: Privat

Seit Beginn des Jahres organisiert die Fachgruppe Deutsch des MCG verschiedene Veranstaltungen zum Thema „Vorlesen“. So haben sowohl der Kinder- und Jugendbuchautor Dirk Reinhardt aus seinem aktuellen Roman als auch die Autorin Nikola Huppertz vorgelesen. Darüber hinaus fanden Lesewanderungen im Deister und Vorleseabende auf der Jahrgangsfahrt der fünften Klassen statt. Mit den verbleibenden Aktionen geht die Bewerbungsphase des Wettbewerbs „Außergewöhnliche Vorlesestadt“ in den Endspurt: In der Schule und in der Stadt werden QR-Codes angebracht. Nach dem Scannen lesen Schülerinnen und Schüler Gedichte und kurze Geschichten vor und versüßen somit Wartezeiten an Haltestellen und in Geschäften wie der Buchhandlung Lesezeichen.

Schülerin liest am 11. November aus ihrem Roman vor

Am Donnerstag, 11. November, liest um 19.30 Uhr die MCG-Schülerin Melanie Neumann aus ihrem ersten Roman „Dass im Herzen die Sonne wieder scheint“ in der Aula vor. Den Höhepunkt bildet der 24-Stunden-Vorlesemarathon am bundesweiten Vorlesetag eine Woche später, bei dem die Jungen und Mädchen dem eigenen Jahrgang ihre Lieblingstexte oder Selbstgeschriebenes präsentieren.

2013 lobten die Initiatoren des bundesweiten Vorlesetages gemeinsam mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund erstmals den Vorlesestadt-Wettbewerb aus, an welchem alle Städte und Gemeinden Deutschlands teilnehmen können. Im vergangenen Jahr gewann Stralsund die Kategorie „Außergewöhnliche Vorlesestadt“.

Von Dirk Wirausky