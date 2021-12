Gehrden

Es ist eine Institution in der Innenstadt: Das Eiscafé Massimo C ist an Sommertage eine beliebte Anlaufstelle für kleine und große Gehrderinnen und Gehrdenern. Doch das ist nun vorbei. Inhaber Massimo Carta muss sein Geschäft nun schließen.

Der Gastronom ist an Multipler Sklerose (MS) erkrankt. Die schlechte Nachricht ereilte Massimo Carta und seine Ehefrau Corinna im März 2018. „Es begann mit Kopf- und Gliederschmerzen“, erzählt der gebürtige Italiener. Anfangs habe er sogar an eine Hirnblutung gedacht. Nach mehreren Untersuchungen stand die Ursache fest: Der 51-Jährige leidet an der primär progredienten MS. Diese verläuft von Beginn an fortschreitend und ohne Schübe. „Dabei verschlechtern sich die Krankheitszeichen schleichend und bilden sich meist auch nicht zurück“, erklärt seine Frau. Im neuen Jahr beginne eine neue Therapie, von der sich das Ehepaar Hoffnung auf Besserung verspricht.

„Es ging einfach nicht mehr“

Die Diagnose hat alles verändert. Die Arbeit im Café und vor allem in seinem Eislabor war kaum noch möglich. Immer öfter musste Corinna Carta in der Eisdiele ihres Mannes aushelfen. Im September zog das Ehepaar dann einen endgültigen Schlussstrich. „Es ging einfach nicht mehr“, sagt Massimo Carta traurig. Immer wieder habe er mit seiner Frau diesen Schritt hinausgezögert. Ein Angebot für die Eisdiele habe ihnen schon im Frühling vorgelegen. „Aber wir wollten nicht aufgeben. Unser Herz hängt am Geschäft“, erzählt die 50-Jährige.

Begehrtes Eis: Im Massimo C kreierte Massimo Carta immer neue Sorten. Quelle: Elena Everding (Archiv)

2003 nach Deutschland gekommen

Massimo Carta ist im Jahr 2003 nach dem Tod seines Vaters nach Deutschland gekommen. Anfangs hat er in einer Celler Eisdiele gekellnert. „Nach acht Monaten hatte ich Heimweh nach Italien und bin nach Sardinien zurück“, erinnert sich Carta. Schon bald zog es ihn zurück nach Deutschland ins thüringische Sondershausen in der Nähe von Erfurt. Dort fand er wieder Anstellung in einem Eiscafé, wo er auch seine spätere Ehefrau kennenlernte. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagen beide. Bereits drei Jahre später zog es das Paar nach Laatzen, wo sie in einer Eisdiele im Leinecenter Arbeit fanden.

Eisdiele in Gehrden 2011 eröffnet

Der Gedanke, sich selbstständig zu machen, existierte schon lange. 2011 kam das Angebot, die Gehrdener Eisdiele am Steinweg zu übernehmen und Eis nach eigener Rezeptur herzustellen, wie gerufen. „Wir haben schöne Jahre hinter uns“, erzählen die Cartas. Es sei eine wundervolle und unvergessene Zeit gewesen, umso trauriger seien sie, das Eisgeschäft jetzt aufgeben zu müssen. „Wir waren ein tolles Team“, sagt Massimo Carta. Er habe immer wieder neue Rezepte ausprobiert und Corinna sei sozusagen die Vorkosterin gewesen. Doch die Krankheit lasse nun kein Weitermachen mehr zu. Seine Koordinierungsschwierigkeiten machen ihm schwer zu schaffen. „Wenn wir spazieren gehen, muss Corinna mich unterhaken“, fügt er hinzu.

So ganz loslassen kann Massimo Carta trotzdem nicht. „Mein Bruder hat auf Sardinien noch eine Eismaschine“, erzählt er. Im Weihnachtsurlaub wolle er mit ihm gemeinsam vielleicht wieder eine neue Eissorte kreieren.

Nachfolger will im April neues Eiscafé in Gehrden eröffnen

Im April 2022 will der neue Betreiber Matteo Will mit seiner Ehefrau Lena Will die Eisdiele neu eröffnen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Einen Nachfolger für das traditionelle Eiscafé gibt es bereits. Im April will es Matteo Will nach dem Komplettumbau neu eröffnen. „Der Name bleibt bis dahin noch ein Geheimnis“, sagt der Gehrdener, dessen Großvater im Jahr 1962 die erste Eisdiele in Ostfriesland eröffnet hat. So soll das Eislabor, in dem er das eigene Eis nach alter Familienrezeptur selbst herstellen wird, mit großen Glasscheiben ausgestattet sein. „Man kann uns dann von außen direkt bei der Arbeit zuschauen“, verrät er.

