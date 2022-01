Eltern in Leveste verärgert: Schulbusse sind nicht gekennzeichnet

Gehrden

Schulbuschaos zwischen Leveste und Gehrden: Weil morgens die Busse, die die Jungen und Mädchen zur Grundschule Am Castrum bringen, nicht ausreichend beschriftet sind, wissen vor allem die Erstklässler häufig nicht, wo sie einsteigen sollen. „Die Kinder sind verwirrt“, schimpft ein Vater aus Leveste, dessen Tochter an der Haltestelle Im Bruchfeld in den Bus einsteigt.

Besonders schlimm sei es im Dezember gewesen, nachdem Regiobus die Fahrpläne umgestellt habe. Busse seien nicht gekommen, hätten abenteuerliche Routen genommen und falsche Haltestellen angefahren, berichtet der Levester. Offenbar seien neue Subunternehmen eingesetzt worden. Immerhin: Das habe sich aber inzwischen wieder eingespielt.

Doch Probleme gibt es trotzdem, weil die Schulbusse nicht gekennzeichnet sind. Die Busse eines Subunternehmers seien ohne Leuchtschriftanzeige unterwegs, meint er. Lediglich ein großes Pappschild mit der Nummer der Buslinie sei im unteren Bereich der Frontscheibe an der Beifahrerseite angebracht. Das helfe den Kindern aber gar nicht. „Sie haben einfach keine Orientierung“, so der Levester.

Eltern müssen Kinder helfen

Morgens würden vier Busse in Richtung Gehrden fahren. „Es ist aber gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler undurchsichtig, welcher Bus für sie ist“, meint der Vater. Eltern müssten ihnen deshalb helfen. Er fordert deshalb ein klar erkennbares Symbolbild mit dem Hinweis „Schulbus“.

Tolga Otkun, Sprecher der Regiobus, weist darauf hin, dass es schon seit Jahren keine spezielle Kennzeichnung für Schulbusse gebe. „Sie sind in den regulären Fahrplan eingebunden und sind normale Busse für alle Fahrgäste“, sagt er. In der Vergangenheit sei dies auch noch nie moniert worden. Allerdings: Bei den Subunternehmen, die seit Kurzem im Auftrag der Regiobus auf der Strecke eingesetzt werden, gebe es mit der elektronischen Anzeige Probleme, es fehle den Bussen die notwendige Software. „Das soll sich möglichst bald ändern“, sagt Otkun.

Regiobus will Situation prüfen

Und noch etwas versteht der Levester, der Vater einer Erstklässlerin ist, nicht. Seit diesem Jahr werde morgens kein Gelenkbus mehr eingesetzt. „Vor dem Hintergrund von Corona ist das absolut unverständlich“, meint er. Die Kinder müssten nun in zum Teil überfüllte Busse einsteigen. „Abstand kann dort nicht gehalten werden“, sagt er. Otkun verspricht: „Wir werden die betreffenden Fahrten konkret überprüfen und uns dabei insbesondere die Auslastung der Busse anschauen.“

Auch Brit Hesse, die als Elternvertreterin im Ausschuss für Bildung, Erziehung und Betreuung sitzt, kritisiert das schlechte Organisationsmanagement der zuständigen Busunternehmen scharf. „Die Fahrplanumstellung hat überhaupt nicht funktioniert“, sagt sie. Die Busse seien falsch gefahren und hätten die Jungen und Mädchen falsch abgesetzt. Die Folge sei, dass viele Eltern aus den Ortsteilen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht haben. Hesse fordert die Verwaltung auf, bei Regiobus zu intervenieren.

Auch Nina von Zimmermann, Leiterin der Grundschule Am Castrum, ärgert sich über die Unzuverlässigkeiten vor Weihnachten. Nach Umstellung der Fahrpläne im Dezember seien die Kinder oftmals gar nicht bis zur Schule gekommen, oder sie wurden nur bis zur Haltestelle beim Rewe-Markt an der Nordstraße gebracht. „Das ist schon krass gewesen“, sagt sie. Es sei für die Kinder unzumutbar gewesen, wie es gelaufen sei.

Von Dirk Wirausky