Gehrden

Aufatmen in Gehrden: Zwei Tage nachdem die städtische Kita Nedderntor wegen der möglichen Corona-Infektion eines Kindes schließen musste, liegt nun ein erfreuliches Testergebnis vor. Wie die Region mitteilte, hat sich der Junge nicht bei einem nachweislich mit Corona Infizierten aus Hamburg angesteckt, zu dem er zuvor engen Kontakt hatte.

Bürgermeister Cord Mittendorf äußerte sich am Donnerstag erleichtert: „Das ist für uns eine gute Nachricht.“ Gleichwohl werde der eigens wegen dieses Falles einberufene Krisenstab der Stadt weiter tagen, „weil wir damit rechnen müssen, dass uns Corona einholen wird.“ In zwölf der 21 Regionskommunen gab es am Donnerstag Corona-Infizierte.

Wie vorgeschrieben bleibe die Kita Nedderntor bis Freitag, 13. März, geschlossen. Anschließend werde sie von einer Firma vorbeugend desinfiziert, so Mittendorf: „Das soll am Wochenende geschehen.“ Ob die Kita wie ursprünglich geplant am Montag wieder öffnet, sei fraglich. Der Bürgermeister verwies auf die am Donnerstag noch unbestätigten Meldungen, wonach Niedersachsens Schulen ab Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben. Ob sich dies auch auf die Kindertagesstätten auswirke, sei noch unklar, so Mittendorf. Er hoffe im Laufe des Freitags auf Klarheit bringende Informationen.

Von Astrid Köhler