Fachausschüsse der Stadt Gehrden sollen trotz Corona wieder tagen

Trotz der Ansteckungsgefahr sollen während der Corona-Krise nun auch die kommunalen Fachausschüsse der Stadt Gehrden wieder regelmäßig tagen. Dafür hat sich eine knappe Mehrheit der Lokalpolitiker in der ersten Ratssitzung dieses Jahres am Mittwochabend ausgesprochen.

Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, für den Zeitraum der angeordneten Kontaktbeschränkungen auf sämtliche Ausschusssitzungen zu verzichten. Die vorbereitende Arbeit für Beschlussfassungen und Entscheidungen im Rat sollte auf den Verwaltungsausschuss im Umlaufverfahren beschränkt werden – so wie es seit der Corona-Krise in Gehrden abgewickelt wurde und auch in anderen Kommunen der Region Hannover praktiziert wird. Dafür fand sich jedoch keine Mehrheit.

Pattsituation reicht für Ablehnung des Vorschlags

Die Entscheidung fiel jedoch äußerst knapp aus. Mit zusammen acht Stimmen der CDU und der Grünen wurde der Vorstoß der Verwaltung gestoppt – bei einer Enthaltung und acht Befürwortern aus den Reihen von SPD, FDP und Linken.

Dass die Verwaltung für ihren Vorschlag keine Mehrheit im Rat erhalten würde, hatte sich schnell abgezeichnet: Regelmäßige Treffen oder Videokonferenzen der in die Ausschüsse entsandten Politiker seien gewünscht, hieß es zu Beginn der Debatte aus den Reihen der CDU. „In Zeiten, in denen auch die Region und der Landtag wieder mit der vorbereitenden Arbeit in Fachausschüssen beginnen, halten wir es nicht für sinnvoll, darauf zu verzichten“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Die parlamentarische Kontrolle dürfe trotz Corona nicht ausgehebelt, sondern müsse mit niedrigschwelligen Methoden fortgesetzt werden.

Grünen-Ratsherr Heinz Strassmann bekräftige diese Haltung: „Wir sollten alles Notwendige versuchen, um die Ausschüsse tagen zu lassen, denn dort findet ja die eigentliche Arbeit statt.“ Im Rat würden die endgültigen Entscheidungen zumeist auf der Grundlage der vorangegangen Ausschussarbeit getroffen. „Die Sitzungen können doch genauso ablaufen wie die Ratssitzung: gerne nach dem Pairing-Verfahren in kleinerer Runde“, sagte Strassmann. Trotz eines dann großen Aufwands fordere er, dass die Ausschüsse wieder tagen.

SPD und Linke setzen auf maßvolle Umsetzung der Empfehlung

SPD und Linke sahen dies anders: Es sei nicht damit zu rechnen, dass sich das öffentliche Leben zeitnah wieder normalisieren werde, sagte Linken-Ratsherr Dirk Tegtmeyer. Deshalb vertraue er darauf, dass der Bürgermeister ohne Beteiligung der Fachausschüsse vorerst nur wirklich eilige und wichtige Entscheidungen auf die Tagesordnungen des Verwaltungsausschusses und des Rates setzen werde. Das könne später alles wieder aufgeholt werden. Seiner Meinung schloss sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Henning Harter an. Grünen-Ratsfrau Eva Kiene-Stengel ließ dies nicht gelten. „Ich vertraue dem Bürgermeister auch, aber die Ausschussmitglieder müssen zu Wort kommen. Wir müssen einen Weg finden, wie sie ihre Arbeit aufnehmen können“, sagte sie.

Das Votum des Rates zu den Ausschusssitzungen ist ab sofort bindend. Deshalb stimmten die Lokalpolitiker nach dem Beschluss noch einmal über bislang nicht behandelte Tagesordnungspunkte ab. Einige Vorhaben wie etwa Investitionen waren wegen der Corona-Krise nicht in den Fachausschüssen behandelt worden. Die Themen wurden jedoch alle zur Abstimmung zugelassen.

Von Ingo Rodriguez