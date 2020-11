Gehrden

Wie sicher ist mein Kind mit seinem Fahrrad im Straßenverkehr? Diese Frage haben sich in den vergangenen Woche zahlreiche Mütter und Väter von Schülern der Grundschule Am Langen Feld gestellt und kurzerhand in Eigenregie eine Fahrradprüfung für ihre Kinder organisiert. „Die regelmäßig für Viertklässler angebotene Aktion war vor Wochen wegen der Corona-Krise ausgefallen, deshalb haben wir jetzt einen Nachholtermin organisiert“, sagte Vater Martin Siegmund aus Lemmie.

Für den Fahrradkurs hatten sich am frühen Sonnabendmorgen trotz des Feiertages insgesamt 29 Jungen und Mädchen aus zwei vierten Klassen mit ihren Fahrrädern, Schutzhelmen und zahlreichen Eltern auf dem Parkplatz der Grundschule versammelt. Um ihre Kinder fit für den Straßenverkehr zu machen, hatten sich einige Polizeibeamte aus der Elternschaft vorbereitet und mithilfe weiterer Eltern das für die Aktion notwendige Material von der Verkehrswacht ausgeliehen.

„Auf dem Pausenhof der Grundschule Am Castrum ist ein Hindernisparcours aufgebaut. Außerdem werden dort die Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit geprüft“, erläuterte Siegmund gegen 10 Uhr der zweiten Kindergruppe. Um die Corona-Regeln, wie etwa notwendige Sicherheitsabstände, einzuhalten, war die Hälfte der freiwilligen Teilnehmer bereits eine Stunde früher zum Treffpunkt an der Langen Feldstraße bestellt worden – obwohl die Viertklässler nach geltenden Corona-Regeln einer gemeinsamen Kohorte angehören.

Nacheinander fahren die Viertklässler vom Parkplatz an der Langen Feldstraße bis zum Pausenhof der Grundschule Am Castrum. Quelle: Ingo Rodriguez

Praktischer Teil: Eltern geben Tipps

Nun galt es noch für die zweite Hälfte der Kinder, vom Treffpunkt an verschiedenen Stationen entlang und über mehrere Kreuzungen bis hin zu dem Hindernisparcours hinter der Festhalle zu radeln. „An jeder Station steht ein Elternteil, das ihr um Rat fragen könnt und das euch Tipps beim Abbiegen oder Überqueren der Straßen gibt“, sagte Siegmund in seiner zweiten Ansprache zu den Grundschülern. Völlig unvorbereitet waren die Viertklässler aber nicht. „Den theoretischen Teil der Fahrradprüfung hatten die Kinder im Unterricht absolviert. Jetzt kommt der wichtige praktische Teil“, sagte Mutter Christine Ahrens.

Der zehnjährige Leon radelt hochkonzentriert durch den Hindernisparcours. Quelle: Ingo Rodriguez

Dann machten sich die Kinder nach und nach – jeweils einzeln – auf den Weg, um auf der Straße auszuprobieren, was sie gelernt hatten. „Wir haben uns bewusst für den Feiertag als Nachholtermin entschieden, damit möglichst wenig Verkehr ist“, sagte Siegmund und beobachtete die ersten Schüler bei ihrer Abfahrt. „Uns geht es vor allem um die Handzeichen und Schulterblicke beim Abbiegen. Wichtig ist uns aber auch das Tragen eines Schutzhelmes, obwohl ja keine Helmpflicht besteht“, ergänzte er. Die Schüler erfuhren zudem von Siegmund, dass nur Kinder bis zu einem Alter von zehn Jahren auch mit dem Fahrrad auf einem Gehweg fahren dürfen.

Olaf Leisering überprüft das Fahrrad von Marten (8). Quelle: Ingo Rodriguez

Prüfplakette und Süßigkeiten zur Belohnung

Etwa 45 Minuten später präsentierte der achtjährige Marten auf dem Pausenhof der Grundschule Am Castrum stolz seine Prüfplakette. Diese hatte er – wie alle weiteren Schüler – nach dem zweiten Teil der Fahrradprüfung erhalten, ebenso wie eine Tüte Süßigkeiten als Belohnung für die bestandene Prüfung. Zuvor hatten die Kinder aber erst den aufgebauten Hindernisparcours bewältigt. Vater Olaf Leisering hatte nach einer Sicherheitsüberprüfung die Fahrräder als verkehrstauglich eingestuft.

Viertklässler Marten zeigt stolz die Prüfplakette für sein Fahrrad. Quelle: Ingo Rodriguez

Eltern trauen ihren Kindern oft zu wenig zu

Marten hatte sich eine wichtige Sache ganz besonders gut gemerkt. „Ich muss vor dem Abbiegen immer Handzeichen geben“, sagte der Achtjährige nach der Aktion. Für Mitorganisator Siegmund gab es eine andere Erkenntnis: „So eine Aktion gibt Kindern Sicherheit. Die Eltern trauen ihrem Nachwuchs oft zu wenig zu.“

Von Ingo Rodriguez