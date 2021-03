Hannover

Auf Twitter hatte der bekannte Kinderpsychiater Oliver Dierssen aus Gehrden Vorwürfe gegen die Impfgeschwindigkeit im Impfzentrum und den Einsatz der Ärzte im Impfzentrum erhoben. Unter dem Hashtag #Bürokratieversagen stoßen seine Twitter-Nachrichten zu diesem Thema auf große Resonanz. Die HAZ ist den Vorwürfen und Behauptungen von Dierssen nachgegangen.

Meldeprobleme verzerren die Werte

Die Region Hannover ist nach Definition des Landes Hochinzidenzkommune, das gilt für alle Landkreise und kreisfreien Städte mit einem Inzidenzwert von über 100. Für das Hochschnellen des Wertes von 103,8 am Montag auf 121,1 am Mittwoch gibt es eine einfache Erklärung: In der vergangenen Woche hatte es Meldeprobleme gegeben, von Dienstag auf Mittwoch voriger Woche waren nur sehr wenig Testergebnisse von den Laboren an die Region gemeldet worden, deshalb war der Inzidenzwert auf einen Schlag von 103,9 auf 88,7 gesunken. Beim kräftigen Anstieg in dieser Woche handelt es sich also um einen „mathematischen Effekt“. Am Donnerstag war der Inzidenzwert dann wieder niedriger: 106,2, am Freitag lag er bei 106,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region ist deutlich höher, als im Landesdurchschnitt (71,9 am Freitag), die allermeisten Landkreise haben einen Wert von deutlich unter 100.

Impfzentrum öffnet an sieben Tagen die Woche

Das einzige Impfzentrum für die Region Hannover (Landeshauptstadt und Umland) befindet sich auf dem Messegelände in Hannover. Das Impfzentrum hat nach Angaben der Stadt Hannover als Betreiberin täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet, auch sonnabends und sonntags. Ob dort auch nachts geimpft wird, hängt nach Angaben von Stadtsprecher Felix Weiper von der Verfügbarkeit des Impfstoffs und auch von der Impfbereitschaft ab.

Bis zum 11. März 2021 wurden in Deutschland 12.495.345 Dosen Impfstoff geliefert. Hiervon stammen 8.753.745 Dosen vom Hersteller Biontech/Pfizer, 3.062.400 Dosen von Astrazeneca und 679.200 Dosen von Moderna. Von diesen gelieferten Impfdosen wurden bis zum 11. März knapp 70 Prozent verabreicht.

„Kein Impfstoff liegt auf Halde“

Wie die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs des Landes Niedersachsen, Claudia Schröder, am Freitag berichtete, handelt es sich bei den Zahlen des Bundes nicht nur um tatsächlich gelieferte, sondern auch um angekündigte Mengen Impfstoff. Sie werden vom Bund je nach Bevölkerungsanteil auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt. Impfstoff, der ankomme, werde innerhalb von drei bis fünf Tagen verimpft, sagte Schröder. „Es liegt kein Impfstoff auf Halde, alle Dosen, die da sind, sind verplant.“

„Alle Dosen sind verplant“: Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung. Quelle: Peter Steffen/dpa

Das Gesundheitsministerium verweist zu dem auf die Logistikkette vom Bund zu den einzelnen Ländern und von dort wieder zu den einzelnen Impfzentren. Das brauche seine Zeit, erläuterte eine Sprecherin. Weil demnächst immer mehr Impfstoff zur Verfügung stehen soll, wird das Impfzentrum erweitert. Nach dem Ausbau können ab dem 22. März täglich bis zu 6000 Impfungen im Impfzentrum durchgeführt werden sowie 1100 Impfungen täglich durch die Mobilen Teams. Damit sind wöchentlich rund 50.000 Impfungen möglich.

15.000 Euro pro Schicht

Dierssen kündigt an, der Ursache auf den Grund zu gehen, warum nicht schneller geimpft wird:

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hatte eine Liste mit Interessenten geführt, die sich als Impfärzte beworben hatten. Der Andrang war riesig – vielleicht auch wegen der guten Bezahlung, wie man bei der Stadt Hannover vermutet, die jetzt mit dieser Liste arbeitet.

Ein Arzt, der im Impfzentrum arbeitet, verdient nach Informationen der HAZ in zehn Schichten insgesamt 15.000 Euro, eine Schicht dauert 10 Stunden. Das Honorar muss er versteuern, Sozialabgaben fallen laut Stadt Hannover jedoch nicht an. „Das ist natürlich sehr attraktiv“, sagt ein Mitarbeiter der Stadt.

179 Ärzte und Ärztinnen im Pool

Maßgebliches Kriterium bei der Auswahl der Ärztinnen und Ärzte für den Impfdienst sei deren Verfügbarkeit, berichtet Stadtsprecher Weiper. Die Stadt lege Wert darauf, jeweils ganze Schichten vergeben zu können, um den bürokratischen Aufwand zu verringern. Mehr als zehn Schichten könne kein Arzt buchen. Derzeit gebe es einen Pool von 179 Ärzten und Ärztinnen, die die Verfügbarkeitskriterien erfüllen. „Täglich benötigen wir 20 Fachkräfte, um die Impfzeiten von 8 bis 18 Uhr abzudecken“, erläutert er. Die Anzahl der eingesetzten Mediziner bemesse sich an der Menge des zur Verfügung stehenden Impfstoffs: Wenn mehr Impfstoff geliefert werde, werde die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte erhöht. Die rund 900 auf der Warteliste stehenden Mediziner könnten dann Dienste buchen, wenn diese anderweitig nicht vergeben seien, oder mit Kollegen tauschen.

Das Impfportal des Landes nahm am Freitagnachmittag bei einem Test der HAZ keine Reservierungen vor und verwies auf die Telefonhotline zur Vergabe von Plätzen auf der Warteliste. Von den Pflegekräften in den Kliniken, Mitarbeiterinnen in den Arztpraxen und Ärztinnen und Ärzten ist derzeit nur ein Teil geimpft.

„Keine Entschuldigung dafür, dass Deutschland so schlecht dasteht“

Kinderpsychiater Oliver Dierssen sagt im Gespräch am Telefon über seine Twitter-Nachrichten, er wolle vor allem erreichen, dass Hausärzte endlich impfen können. Denn viele Menschen seien gar nicht in der Lage, zum Impfzentrum zu kommen. Als Beispiel nennt er behinderte Menschen oder Menschen mit Angststörungen. Und es müsse mit dem Impfen schneller vorangehen, meint er. „Es gibt keine Entschuldigung dafür, dass Deutschland so schlecht da steht.“

Das Land hingehen betont, es habe keinen Sinn, Hausärzte in ein System einzudinden, in dem es schlicht noch an Impfstoff fehle. Dort also liegt das eigentliche Thema – und weniger bei der Frage, ob noch ein weiterer Arzt zum Impfen zur Verfügung steht.

Von Mathias Klein