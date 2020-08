Gehrden

Max schlägt mit einem Hammer die Rinde eines dicken Baumstumpfs. Der müsse dort schon eine ganze Weile liegen, vermutet er. Als ein großes Stück abbricht, macht der Junge einen kleinen Satz zurück. „Da sind richtig viele Käfer drin“, sagt er fasziniert. Als die Tierchen sich verkrochen haben, nimmt Max einen blauen Wachsmaler und malt den Stamm an. In seinen Augen ist das massige Holzstück jetzt ein Wal.

Genau darum geht es bei der Ferienpassaktion Waldkunst am Gehrdener Berg. „Wir wollen die Sinne schärfen“, sagt Organisator Tom Meyer, der mit Tanja Malorny von der gleichnamigen Creativwerkstatt sieben Kinder zwei Stunden lang durch den Wald begleitet. Die Natur gebe die Formen vor, und mit nur ein wenig Fantasie könne man darin „andere Dinge sehen als die eigentlichen“. So wird aus einem Baumstumpf ein Wal. Und das nennt sich Waldkunst.

Ein neuer Bezug zur Natur

Gerade in der Corona-Krise sei es wichtig, etwas in der Natur zu unternehmen und die Kinder aus ihrer gewohnten Umgebung herauszulocken, erklärt Meyer. Sie würden zu Hause schon zu oft vor der X-Box oder der Playstation hocken, vermutet er. Es sei an der Zeit, draußen etwas zu erleben und den Bezug zur Natur wieder herzustellen. Und wenn dabei ein Kunstwerk entstehe, hätten die Kinder einen guten Grund, noch einmal in den Wald zurückzukommen. „Sie wollen den Eltern oder Großeltern ja immer gern zeigen, was sie geschafft haben.“

Aus Stöcken hat die Gruppe im Wald ein Tipi gebaut. Quelle: Tanja Malorny

Alle Ferienpassaktionen ausgebucht

Die Gruppe geht nun etwas tiefer in den Wald hinein. „Dort bauen wir aus Stöcken ein Tipi“, erklärt Malorny. Ziel dieser Aktion sei es, gemeinsam etwas zu schaffen, die Gruppendynamik zu stärken und es sich anschließend in dem selbst gebauten Zufluchtsort noch ein wenig gemütlich zu machen.

Den Kindern macht das Spaß. „Ich finde es Zuhause schön, aber hier ist es auch schön“, sagt der achtjährige Jonas. Er freut sich, dass er dabei sein kann. Dabei hat er Glück gehabt. Denn nahezu alle Kurse im Ferienpass sind ausgebucht. Vielen Bewerbern musste sogar abgesagt werden. Möglicherweise liege das daran, dass die Familien wegen der Corona-Krise nicht verreisen, sagt Malorny. Die Waldkunst-Aktion ist ihre fünfte Veranstaltung in diesem Jahr, 13 weitere folgen noch.

Von Janna Silinger