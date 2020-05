Gehrden

An der Steintorkreuzung und damit in der wohl zentralsten Lage überhaupt in Gehrden ist am späten Dienstagnachmittag in einer Dachgeschosswohnung ein Feuer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 85 Jahre alte Frau in der Wohnung. Menschen kamen nach Angaben der Feuerwehr nicht zu Schaden. Die Frau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf das Nachbarhaus übergriffen. Dennoch evakuierten sie auch aus diesem Gebäude 13 Menschen.

Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Fest steht jedoch, dass die Dachgeschosswohnung nicht mehr nutzbar ist. Die Seniorin muss sich also nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus eine neue Unterkunft suchen. „Wenn wir als Stadt helfen sollen, sind wir gern dazu bereit“, sagte Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf.

Anzeige

Schaulustige vor Ort

Insgesamt waren 68 Einsatzkräfte vor Ort, sie hatten den Brand nach rund 40 Minuten unter Kontrolle. Dies teilte Alexander Stoßberg, stellvertretender Stadtbrandmeister von Gehrden, mit. Die brennende Wohnung lag über dem ehemaligen Schuhhaus Buchmeyer in zweiter Etage, „ein Vollbrand im Dachgeschoss“, wie Stoßberg sagt.

Weitere HAZ+ Artikel

Zahlreiche Personen hielten sich zusätzlich rund um die Kreuzung auf – Schaulustige, die das hektische Treiben beobachteten. Zwar hinderte niemand die Feuerwehrleute bei deren Einsatz, viele Beobachtete filmten jedoch eifrig mit ihren Smartphones.

Fünf Ortsfeuerwehren aus Gehrden im Einsatz

Um 17.30 Uhr erfolgte in Gehrden die Alarmierung. Vor Ort waren an der Gartenstraße die Ortsfeuerwehren aus Everloh, Ditterke, Northen, Lenthe und Gehrden, außerdem die Ortsfeuerwehr Wennigsen sowie die Berufsfeuerwehr Hannover.

Zur Galerie In Gehrden ist am Dienstagnachmittag eine Dachgeschosswohnung ausgebrannt.

Um 18.10 Uhr hatten die Feuerwehrleute die Flammen gelöscht, die Rauchentwicklung ließ jedoch nur sukzessive nach. Aus diesem Grund sei die genaue Ursache für den Brand noch nicht zu nennen, sagte der stellvertretende Brandmeister.

Lesen Sie auch:

Von Stephan Hartung