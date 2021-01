Feuerwehr Gehrden bildet jetzt per Video aus und fort

Gehrden

Es ist leer auf dem Gelände der Feuerwehr Gehrden an der Nordstraße. Dabei steht für gewöhnlich am dritten Sonnabend im Januar die Jahresversammlung in der Festhalle an. Doch wie so viele andere Feuerwehren haben auch die Gehrdener ihren traditionellen Termin in diesem Jahr verschoben – auch wenn der Termin aus Sicht von Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke eine besondere Bedeutung hat.

„Eine solche Versammlung bietet immer die Möglichkeit, das Jahr Revue passieren zu lassen, was für die Kameradschaft sehr wichtig ist. Hinzu kommen die Ehrungen und Beförderungen, für die unsere Leute auch vor der großen Gemeinschaft die Anerkennung erhalten sollen“, sagt Fricke. Eine Onlineversammlung sei nicht infrage gekommen. „Das ist schwer bei einer Feuerwehr unserer Größenordnung“, sagt Fricke.

Veranstaltungen fehlen als Werbemöglichkeit

Der Feuerwehr Gehrden gehörten zum 31. Dezember 2020 genau 701 Mitglieder an, davon rund 500 fördernde Mitglieder. „Erfahrungsgemäß sind bei der Veranstaltung 150 bis 200 Personen hier. Zu einer persönlichen Versammlung gibt es für uns keine Alternative“, sagte Fricke, der sein Amt seit 2010 bekleidet. Neuwahlen von Führungskräften hätten diesmal ohnehin nicht auf der Tagesordnung gestanden, lediglich von Gruppen- und Zugführern.

Immerhin: Die Mitgliederzahl blieb annähernd konstant. Einige Austritt, habe es gegeben, aber das sein normal. Neue Mitglieder fehlten jedoch. „Viele Veranstaltungen sind 2020 ausgefallen. Dadurch konnten wir nicht mit Bürgern ins Gespräch kommen, uns insgesamt auch wenig in der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Fricke und denkt dabei an fehlende Gelegenheiten beim Osterfeuer, Maibaumaufstellen oder Laternenumzug.

Tag der offenen Tür geplant

In diesem Jahr möchte die Feuerwehr, passend zu ihrem 112-jährigen Bestehen, einen Tag der offenen Tür ausrichten, plant aber wegen der unsicheren Pandemie-Lage vorerst defensiv. Fricke nimmt die aktuelle Situation gelassen. „Feuerwehren zeichnet aus, dass sie auf veränderte Lagen reagieren muss“, meint er.

Peter Albert-Fricke ist seit 2010 Ortsbrandmeister. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Unter dem Lockdown leiden natürlich Präsenzdienste, Übungsabende und Ausbildungen – nur einige befugte Personen dürfen das Feuerwehrhaus betreten. Um weiterhin Fort- und Ausbildungen zu ermöglichen, „haben wir 19 Videoclips gedreht, mit denen wir unsere Einsatzkräfte schulen können. Es ist wichtig, die Leute bei der Stange zu halten“, sagt Fricke.

Vertrauen in den motivierten Nachwuchs

Dies trifft gleichfalls auf die Nachwuchsarbeit zu. Auch die Kinderfeuerwehr (21 Mitglieder) und die Jugendfeuerwehr (20) sind aktuell zu einer Pause gezwungen. „Sie stehen in den Startlöchern. Denen fehlt jetzt etwas“, sagt der Ortsbrandmeister – hat jedoch keine Sorge, dass der Nachwuchs den Bezug zur Feuerwehr verlieren und dadurch weitere Mitglieder verloren gehen könnten. „Das sind tolle Gruppen, auf die wir stolz sind. Nach dem Ende des ersten Lockdowns waren sofort wieder alle da“, schwärmt Fricke.

Die Jahresversammlung möchte die Feuerwehr Gehrden im Juni nachholen. „Vielleicht machen wir das in kleinem Rahmen, oder wir nutzen dazu unser Außengelände“, sagt Fricke. Dazu solle eventuell der Grill angeworfen werden – das könnte mit etwas Verspätung ebenfalls die Kameradschaft fördern.

101-mal im Jahr 2020 im Einsatz

Das vergangene Jahr war vergleichsweise ruhig. 101-mal mussten die Gehrdener Feuerwehrleute ausrücken – unter anderem zu Großeinsätzen wie dem bei einem Dachstuhlbrand an der Gartenstraße im Mai. Zudem mussten die Einsatzkräfte ein Kind aus einem Fahrzeug befreien, einen Ring von einem geschwollenen Finger einer Frau entfernen und einen schwer verletzten Radfahrer aus dem Gehrdener Berg retten. 2019 war die Feuerwehr noch 112-mal alarmiert worden.

Von Stephan Hartung