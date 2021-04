Gehrden

Auf dem Wertstoffhof an der Nordstraße in Gehrden ist am Donnerstagnachmittag ein Container mit Sperrmüll in Brand geraten. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, drang bereits starker Rauch aus der Pressluke des Behälters.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde zunächst der Metallcontainer von außen mit zwei C-Rohren von Feuerwehrleuten unter Atemschutz gekühlt. Ein zusätzlich alarmiertes Wechselladerfahrzeug der Feuerwehrtechnischen Zentrale Ronnenberg zog den zu drei Viertel gefüllten Container mit dem Haken aus seiner Position, sodass die hinteren Klapptüren geöffnet werden konnten. Der brennende Sperrmüll konnte anschließend ausgekippt und auseinandergezogen werden. Die Einsatzkräfte löschten den Müll mit Wasser ab und überzogen ihn mit einem Schaumteppich. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer gelöscht.

Die Brandursache und die Schadenshöhe sind unbekannt. Der Wertstoffhof war für die Dauer des Einsatzes für den Publikumsverkehr gesperrt.

Lesen Sie auch Polizeiticker Gehrden: Alle aktuellen Meldungen

Ölspur am Brauereiweg

Wenige Stunden zuvor mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brauereiweg eine Ölspur beseitigen. Anwohner hatten einen öligen Film auf dem ablaufenden Regenwasser in der Gosse der Straße entdeckt. Da das Öl- und Wassergemisch auch in die Gullys lief, riefen sie die Feuerwehr.

Die Feuerwehr muss eine Ölverschmutzung am Brauereiweg beseitigen. Quelle: Feuerwehr Gehrden

Die alarmierten Einsatzkräfte der Schwerpunktfeuerwehr Gehrden sicherten die Straßeneinläufe am Brauereiweg und an der Dammstraße, dann nahmen sie die ölige Flüssigkeit mit speziellem Bindemittel auf. Da geringe Mengen auch in die Kanalisation gelangt waren, informierte der Einsatzleiter die Untere Wasserbehörde und die Abwassergesellschaft Gehrden. Ein Verursacher konnte nicht ermittelt werden.

Von Dirk Wirausky