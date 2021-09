Gehrden

Die Corona-Pandemie hat in den zurückliegenden anderthalb Jahren erheblichen Einfluss auf die Feuerwehren gehabt. Jetzt aber sind nahezu alle Einsatzkräfte vollständig geimpft und in den Einsatz- und Ausbildungsalltag der Feuerwehr kehrt langsam ein Stück Normalität zurück. Die erste Einsatzübung seit März vergangenen Jahres hat die Feuerwehr Gehrden an der Oberschule abgehalten.

Die Ausgangslage: Bei Bauarbeiten im dreigeschossigen Teil der Schule ist ein Feuer ausgebrochen, ein Arbeiter wird vermisst, ein weiterer läuft auf die eintreffenden Einsatzkräfte zu. Mehrere Angriffstrupps unter Atemschutz drangen über zwei verschiedene Treppenräume zu der Brandetage vor und durchsuchten systematisch die Räume. „Die Etage war durch zwei Nebelmaschinen vollständig verraucht worden, sodass sich den vorgehenden Feuerwehrleuten eine reale Lage bot“, erläutert Gehrdens Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke.

Vermisste Person wird schnell gefunden

Während im Gebäude die Menschrettung und Brandbekämpfung lief, stellten andere Einsatzkräfte die Wasserversorgung über Löschwasserhydranten sicher. Nach wenigen Minuten fanden die Feuerwehrleute die Person, brachten sie aus dem Gebäude und übergaben sie dem Rettungsdienst. Das fiktive Feuer war wenig später gelöscht, das Schulgebäude wurde außerdem mit Druckbelüftern vom Brandrauch befreit.

Insgesamt verlief der Einsatz reibungslos. Bei der anschließenden Manöverkritik wurden lediglich kleinere Auffälligkeit besprochen, ansonsten waren die Übungsleiter mit dem Ablauf der Übung zufrieden. „Die Corona-Zeit hat glücklicherweise keine großen Ausbildungslückenhinterlassen“, stellten die beiden verantwortliche Zugführer beruhigt fest.

„Leben nahezu eingefroren“

Dennoch mussten die Feuerwehrleute ihren Dienst während der Pandemie umstellen. „Sie hat das Leben in der Feuerwehr nahezu eingefroren“, sagt Fricke. Alarme und technischer Dienst mussten unter erschwerten Bedingungen durchgeführt werden. Die Ausbildung habe in den ersten drei Monaten nicht stattgefunden; in den Sommermonaten 2020 und 2021 sei es zumindest möglich, in kleinen Gruppen unter strengen Hygienemaßnahme praktische Ausbildungsthemen zu schulen, so Fricke.

Im Herbst kam dann der zweite Lockdown. „Wieder keine Praxis mehr, die Ausbildung fand nun online statt“, berichtet Fricke. Umso erleichterter sind sie nun, wieder Einsätze mit allen zusammen üben zu können.

Von Dirk Wirausky