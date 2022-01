Gehrden

Eigentlich treffen sich die aktiven und passiven Mitglieder der Gehrdener Feuerwehr zur Jahresversammlung und anschließendem geselligen Beisammensein in der Festhalle Am Castrum. Doch erneut macht Corona der Feuerwehr einen Strich durch die Rechnung. Die Versammlung kann nicht zum geplanten Termin im Januar stattfinden. „Versammlungen in dieser Größe sind durch die aktuelle Corona-Situation einfach möglich“, bedauert Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke. Geplant sei, die Versammlung im zweiten Quartal nachzuholen.

97 Prozent der Feuerwehrleute haben Booster-Impfung

Die Feuerwehr gehört zur systemrelevanten Infrastruktur und muss ihre Einsatzbereitschaft 365 Tage im Jahr gewährleisten. Dieses sei mit einem Hygienekonzept und klaren Verhaltensregeln auch im zweiten Jahr der Pandemiegelungen gelungen, so Fricke. 97 Prozent der Einsatzkräfte seien mittlerweile dreimal geimpft. „Es gab bis heute keinen bekannten Fall einer Infektion in den Reihen der Feuerwehr Gehrden“, berichtet Fricke.

Corona bestimmt den Dienstalltag

Corona hat in den zurückliegenden zwölf Monaten dennoch den Dienstalltag der Feuerwehr geprägt. Im ersten Halbjahr wurde die Ausbildung in Onlineschulungen organisiert, die Feuerwehrleute wählten sich von zu Hause in geschlossene Videokonferenzen ein und wurden so in theoretischen Themen geschult. Als im Frühsommer die Infektionszahlen zurückgingen, war in kleinen Gruppen wieder praktischer Ausbildungsdienst möglich. „Nach den Sommerferien ging es sogar wieder mit dem regulären Dienstplan weiter, sodass Einsatzübungen mit dem gesamten Löschzug möglich waren“, sagt Fricke. Aufgrund der neuen Omikron-Variante musste bald wieder umgeplant werden.

Einer von 96 Einsätzen im vergangenen Jahr: Die Feuerwehr muss im Juni in der Innenstadt eine brennende Fritteuse löschen. Quelle: Feuerwehr Gehrden/Fricke

„Es gibt derzeit einfach keine Planungssicherheit“

Die Corona-Regeln galten auch für die Kinder-und Jugendfeuerwehr sowie für die musiktreibenden Züge. Präsenztreffen waren erst im zweiten Halbjahr wieder möglich. Schmerzlich vermisst wurden und werden gemeinschaftliche Aktionen oder Veranstaltungen für die Bevölkerung. Sie fielen im vergangenen Jahr erneut aus. Einzig die Lichteraktion am Feuerwehrhaus für die Kinder als Ersatz für den Laternenumzug konnte unter Corona-Bedingungen stattfinden. Auch für 2022 würden Aktionen nur unter Vorbehalt geplant. „Es gibt derzeit einfach keine Planungssicherheit“, meint Fricke.

Weniger Einsätze als 2020

Mit 96 Einsätzen sei die Zahl gegenüber den Vorjahren etwas rückläufig, schwere Unwetter und extreme Trockenheit seien ausgeblieben, daher haben die Einsatzzahlen in diesen Bereichen etwas abgenommen. Zum Vergleich: 2020 waren es 101 Einsätze, 2019 112 und 2018 sogar 125. „Statistisch waren im vergangenen Jahr 60 Prozent Hilfeleistungen und 40 Prozent Brandeinsätze abzuarbeiten“, sagt Fricke.

Nicht nur wegen ausgelöster Rauchwarnmelder, Container- oder Wohnungsbränden rückten die Rettungskräfte aus. Sie leisteten Hilfe nach Verkehrsunfällen, bei Türöffnungen, Gefahrstoffeinsätzen, Unwetterschäden, Tierrettungen und unterstützten die Pandemiebekämpfung.

Starker Rauch steigt aus einer Garage am Hirtenweg: Die Feuerwehr konnte den Brand Ende Dezember schnell löschen. Quelle: Feuerwehr Gehrden/Fricke

Zuwachs in Einsatzabteilung

Die Mitgliederzahl in der Einsatzabteilung ist im vergangene Jahr leicht auf 78 Einsatzkräfte gestiegen. Das gleiche gilt für die Jugendfeuerwehr, auch dort gab es einen Zuwachs der Mitglieder. Im Musikzug und im Spielmannszug sind die Mitgliederzahlen konstant geblieben.

Allerdings ist die Zahl der fördernden Mitglieder erneut gesunken. „Erstmals haben wir die Marke von 700 Mitgliedern unterschritten“, sagt Fricke. Das sei ein bedauerlicher Trend. „Es fehlen einfach die persönlichen Kontakte bei den Veranstaltungen und die dazugehörende Öffentlichkeitsarbeit, um neue fördernde Mitglieder zu gewinnen“, meint der Ortsbrandmeister. Viele Gehrdener Bürger würden auch davon ausgehen, dass es in Gehrden eine Berufsfeuerwehr gebe. „Bei Gesprächen an Einsatzstellen sind die Leute immer ganz überrascht, wenn wir ihnen erklären, dass wir alle ehrenamtlich tätig sind und alle einer anderen beruflichen Tätigkeit nachgehen“, erzählt Fricke.

Von Dirk Wirausky