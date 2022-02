Gehrden

Eine Fehlfunktion in einer Heizungsanlage hat am frühen Freitagmorgen offenbar einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Am Ende stellte sich heraus: Ein wirkliches „Brandereignis“, wie es Stadtbrandmeister Peter-Albert Fricke formulierte, gab es nicht.

Als ein Lieferant für Holzpellets gegen 7.30 Uhr seine Ladung in einem Einfamilienhaus an der Theodor-Strom-Straße ablieferte, bemerkte der Fahrer des Silo-Lkw aufsteigenden Rauch aus dem Lagerkeller. Sofort alarmierte er die Feuerwehr und informierte die Hausbesitzerin. Als kurz danach der Löschzug der Schwerpunktfeuerwehr vor Ort eintraf, hatten bereits alle Personen unverletzt das Haus verlassen.

Rauch verbreitet sich aus abgeschalteter Heizung

Aus dem zum Pelletlager umgebauten ehemaligen Lagerraum für Heizöl quoll derweil immer noch Brandrauch. Die Feuerwehrleute setzten einen Rauchschutzvorhang in den Durchgang zu den nicht betroffenen Kellerräumen und rückten dann mit Atemschutzgeräten vor. Mit einer Wärmebildkamera stellten sie fest, dass es im Pelletlager keinen Brand gab. Den Rauch bliesen die Einsatzkräfte mithilfe eines Belüftungsgerätes aus den Räumen.

Nach der Schlussfolgerung der Einsatzkräfte war offensichtlich beim Einblasen der Holzpellets ein Glutnest in der abgeschalteten Heizungsanlage entfacht worden. Der entstandene Rauch aus der Brennkammer hatte sich dann unkontrolliert im Keller ausgebreitet. Weitere Aktionen der Feuerwehr waren nicht erforderlich, Sachschaden entstand nicht.

Von Uwe Kranz