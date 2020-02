Hannover

Auf diese Zeitreise hätten wir Lust: in die Linie 10 zu steigen, vor 120 Jahren, und bis zur Endstation zu fahren, dem Berggasthaus Niedersachsen. Das dreistöckige Fachwerkschlösschen war damals eines der beliebtesten Ausflugsziele der Hannoveraner. Man fuhr nach Gehrden, an den Fuß des Köthnerbergs, lustwandelte durch die Trip’sche Parkanlage, die von der Größe rund 20 Fußballfeldern entsprach und nach der im 19. Jahrhundert typischen Gartenarchitektur des sogenannten Gemischten Stils angelegt war, einem Mix aus Geometrie und Romantik.

Davor oder danach aß man zu Mittag, kehrte auf Kaffee und Kuchen ein. Es wurde musiziert, Kapellen spielten „unter dem schattigen Dach der Rosskastanien“, wie auf einer Infotafel zu lesen ist. Doch von dem Ort ist nicht viel geblieben. Die historische Parkanlage wurde nur teils restauriert, darunter Spazierwege oder die breite Freitreppe, an deren Fuß die Bahn einst ankam.

Vorspeise macht wach

Das Gasthaus selbst wurde in den Fünfzigerjahren abgerissen. Das heutige Berggasthaus Niedersachsen findet sich daher in der ehemaligen, denkmalgeschützten Stuhlremise – was durchaus Charme hat. Wir sind das erste Mal im Dezember zu Gast, an einem ebenso schönen wie stürmischen Tag. Sonnenschein, blauer Himmel, Bäume biegen sich im Wind. Wobei vom eisigen Wetter hier drinnen nur Sonnenstrahlen ankommen. Im Kamin brennt ein Feuer. Da würden wir am liebsten die Hände in den Schoß legen, einer Tasse Tee beim Dampfen zuschauen, vielleicht kurz die Augen schließen – aber nichts da.

Gleich die erste Vorspeise rüttelt uns wach: Jakobsmuscheln und Kürbis (14,50 Euro). Ein kühles Kürbispüree, dicht und natürlich im Geschmack, kommt mit Kürbiskernen, etwas Marinade und Kürbiskernöl auf den Teller. Letzteres ist nicht zu intensiv, als dass es den Gaumen auskleiden würde, und baut eine wunderbare Brücke zu den Röstnoten vom Braten und den entfernt nussig, buttrig-süßlichen Jakobsmuscheln.

Rustikaler Kohl als hochdelikate Sache

Die folgenden Fagottini (16,50 Euro) gleichen eher länglichen Ravioli als den typischen Säckchen und wurden mit einer süßlich-herzhaften Kastaniencreme gefüllt. Arrangiert sind die Nudeln in einer feinen Rahmsoße, in die das Trüffelaroma sehr gut eingebunden wurde, dazu gibt es einige Stifte von frischen Trüffeln. Eine sehr feine Kreation, auch wenn sich in die Kräuter etwas vorlauter Majoran geschmuggelt hat.

Erwähnenswert ist auch das vegane Menü (drei Gänge 37 Euro). Etwas, das viel zu selten angeboten und hier sogar sensationell eröffnet wird – mit einem frischen und leichten Rosenkohlsalat. Frische und eingelegte Walnüsse sorgen für Biss, dazu gibt es Cracker aus Mandelmilchkäse und ein wenig Hagebuttensorbet, dessen Einsatz sich uns nicht erschließt und eher einem Trend Folge zu leisten scheint. Das tut dem feinen Gericht aber keinen Abbruch, das rustikale Kohlgemüse wird zu einer hochdelikaten Angelegenheit. Klasse!

Zur Galerie Im Berggasthaus Niedersachsen in Gehrden wird nicht nur gut gekocht. Das ganze Ambiente des ehemaligen Ausflugslokals macht einen Aufenthalt zum Genuss.

Die Steckrübe bleibt schleierhaft

Unverständlich ist allerdings das Hauptgericht – nicht nur im Kontext des kreativen, veganen Menüs. Patron Oliver Gerasch hat ein tiefes Verständnis vom Kochhandwerk und schrappt mit einigen Gerichten sogar mit Funkenflug an der Feinschmeckerei entlang. Weshalb er also beim veganen Menü ein Steckrübenschnitzel mit Serviettenknödeln und buntem Möhrengemüse in die Speisenfolge einbindet, ist uns schleierhaft. Mit eigenständiger Gemüseküche hat das nichts zu tun.

Nicht ganz glücklich sind wir auch mit den Thunfischscheiben (14,50 Euro), die von einer Rauchnote und ordentlich Salz in die Mangel genommen werden. Dominiert wird das Dressing von mittelscharfem Senf, der eher eine Brücke zu Bockwürstchen schlägt. Arrangiert ist der Thunfisch auf einem Berg gehobeltem Fenchel, der gekaut werden will, sodass das Aroma des Fischs nun vollends untergeht. Man kann das Gemüse also nur zur Reinigung des Gaumens nutzen wie etwa den Ingwer bei Sushi – war das der Sinn und Zweck? Dann müsste das Gericht anders arrangiert werden.

Alles in allem mehr als souverän

Neben kleineren Ausrutschern präsentiert sich die Küche jedoch mehr als souverän. Ein Gericht, an dem sich etwa viele Köche versuchen, weil es vom Prinzip simpel und köstlich ist, ist die Maispoularde (18 Euro) mit Tomaten, Oliven und Polenta. Gerasch bringt die Speise exemplarisch auf den Teller. Flaschentomaten bilden die Basis des herzhaften Suds, der durch den Einsatz einiger schwarzer Oliven an Würze hinzugewinnt – eine leichte, aber intensive Soße, die aber gerade dadurch dem feinen Geflügelfleisch mit knuspriger Haut zuarbeitet. Solide ist auch der gebratene Steinbutt (28 Euro) mit Spinat, Kartoffelbrei und Pommery-Senfsoße oder das vegane Apfelcrumble (8,50 Euro) mit Zimtapfelstückchen, exzellentem Quittensorbet und Cassismousse. Oder die Mousse au Chocolat (7,50 Euro) …

Da schließen wir diese Kostprobe ausnahmsweise mit den Worten von jemand anderem, von Auguste nämlich, die im Juni 1916 von hier eine Postkarte an ihre Freundin Marie verschickte, nachzulesen auf der Internetseite „Gehrdener Ansichten“. „Recht herzliche Grüße von Niedersachsen“, schrieb sie, faltete danach ganz bestimmt die Hände im Schoß und schloss ein paar Minuten selig die Augen. So wie wir das jetzt tun. Lustwandeln ist für heute gestrichen.

Fazit:

Ob nun klassische, kreative bis hin zu veganer Kost: Im Berggasthaus Niedersachsen gibt es souveräne Küche zu erleben – einen Ausflug wert!

Gesamt 8/10 (Küche 8, Service 8, Ambiente 9)

Kontakt:

Berggasthaus Niedersachsen

Köthnerberg 4

30989 Gehrden

Telefon: (05108) 3101

E-Mail: info@berggasthaus-niedersachsen.de

Internet: www.berggasthaus-niedersachsen.de

Öffnungszeiten: donnerstags und freitags von 15 bis 22 Uhr, sonnabends und sonntags von 12 bis 22 Uhr

Barrierefreiheit: über den Wintergarten

Von Hannes Finkbeiner