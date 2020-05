Gehrden

Es ist ein kleines privates Fitnessstudio mitten in der Fußgängerzone von Gehrden. Nach Angaben der Betreiber ist es zurzeit sogar das einzige Fitnessstudio für gewöhnlichen Breitensport im gesamten Stadtgebiet. „Es gibt ansonsten in Gehrden nur noch Praxen für Physiotherapie und Krankengymnastik“, sagt die Leiterin des Studios „Gym!me – Sports and -Health“, Dorothee Hoch. Der entscheidende Unterschied: Die Praxen könnten zurzeit trotz der Corona-Krise mit ärztlichen Verordnungen weiter arbeiten.

Wegen der angeordneten Studioschließungen für den Breitensport geht dagegen dem Studio am Steinweg nun ausgerechnet durch seine Ausnahmestellung so langsam die Puste aus. Gut eineinhalb Jahre nach der Neueröffnung in den Räumen einer früheren Drogerie-Filiale wird die Corona-Zwangspause für die Betreiber Niclas und Katja Gudjons aus Gehrden immer mehr zu einem finanziellen Kraftakt.

Förderzuschuss ist „Tropfen auf den heißen Stein“

Im Gegensatz Nordrhein-Westfalen, wo die Fitnessstudios seit Anfang der Woche bereits wieder öffnen dürfen, gibt es in Niedersachsen noch keinen Zeitpunkt für den Neustart. „Wir sind sehr besorgt und helfen uns mit privaten Rücklagen über die Zeit, weil das Studio einfach ein Herzensangelegenheit ist“, sagt Niclas Gudjons. Dabei habe sich der Betrieb seit der Eröffnung etabliert. Doch dann kamen Corona und die Schließung: Ohne die fest einkalkulierten Gelder für Neumitgliedschaften und wegen zahlreicher zurückgebuchter Beiträge seien die Umsatzeinbußen enorm, sagt Gudjons. Dabei habe er mit seiner Ehefrau Katja für das Studio sogar über die N-Bank bereits einen Förderzuschuss in Höhe von 9000 Euro erhalten.

Bei laufenden Ausgaben für die Miete des Ladens und für die angemieteten Geräte sowie weiteren Kosten sei das jedoch „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Dabei habe sogar der Vermieter wegen der aktuellen Situation ebenfalls sehr „verständnisvoll reagiert“. „Trotzdem liegen die Ausgaben für den Betrieb monatlich bei weit mehr als 30.000 Euro“, berichtet Gudjons vielsagend.

Das kleine Studio mit Gerätepark, Sauna, Solarium und etlichen Kursen pro Woche musste laut Gudjons angesichts der Zwangspause für zwei von insgesamt sechs Mitarbeitern Kurzarbeit beantragen. Für diejenigen Mitglieder, die wegen der Pandemie ihren gesetzlichen Anspruch auf Erstattung der Beiträge für die Zeit der Schließung geltend machen, hat die Studioleiterin Hoch aber Verständnis. „Viele sind auch gerade in Kurzarbeit und wissen nicht, wie sie ihre Ausgaben bestreiten sollen“, sagt sie. Die Mehrheit zeige sich aber solidarisch und zahle die Beiträge weiter. „Für die denken wir uns kleine Geschenke für die Zeit nach Corona aus oder hängen die ausgefallene Zeit nach dem Vertragsende hinten dran“, sagt Hoch.

Wegen der Schließung ist das kleine Fitnessstudio seit Wochen verwaist. Quelle: Ingo Rodriguez

Onlinekurse werden gut angenommen

Betreiberehepaar Gudjons ist am Mittag in das derzeit verwaiste Studio gekommen, um sich mit den Mitarbeitern über das weitere Krisenmanagement zu beraten. Studioleiterin Hoch und Mitarbeiter Kevin Kölle sind trotz Schließung keineswegs untätig. „Wir haben vom ersten Schließungstag an Workout-Übungen zum Nachmachen gefilmt und versucht, jedes Mitglied persönlich zu erreichen“, sagt Hoch. Über E-Mails sowie in den sozialen Netzwerken seien inzwischen mehr als 100 verschiedene Übungen und auch Kurse als Onlinevideos verbreitet worden. „Damit unsere Mitglieder zuhause oder im Freien aktiv bleiben können“, sagt Hoch.

Für Mitglieder ohne Internetzugang seien zudem Übungsanleitungen schriftlich ausgedruckt und zum Mitnehmen angeboten worden. Bei zahlreichen Mitgliedern seien die Angebote auch auf großen Zuspruch gestoßen. Trotzdem gebe es aber auch eine gewisse Anzahl von Rückbuchungen.

Viele Sicherheitsvorkehrungen möglich

Die Mitarbeiter und das Ehepaar Gudjons fiebern nun dem Neustart entgegen. Sie haben die Zeit für einen Umbau des Geräteparks genutzt. Das Land habe für Ende Mai eine erneute Prüfung der Situation für Fitnessstudios in Aussicht gestellt, sagt die Studioleiterin. Sie hofft, dass bald mit Sicherheitsauflagen wieder geöffnet werden könne. „Wir hatten schon vor der angeordneten Schließung wegen Corona alle Hygienestandards sowie den Abstand untereinander im Studio erhöht und die Sauna geschlossen.

Auch einige Kurse hatten wir mit Blick auf die Entwicklung in anderen Ländern gestrichen und Angehörige von Risikogruppen zur Vorsicht gemahnt“, sagt Hoch. Eine Dokumentation der Gäste zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten stelle das elektronische Zugangssystem sicher.

Das kleine Fitnessstudio in der Gehrdener Fußgängerzone ist wegen der Corona-Krise seit Wochen geschlossen. Quelle: Ingo Rodriguez

Kritik an der weiterhin andauernden Schließung

Für die weiter andauernde Zwangspause hat die Studioleiterin auch wegen der leicht möglichen Sicherheitsvorkehrungen immer weniger Verständnis. „Es ist unverständlich, dass eine Branche, die Gesundheit und Immunsystem stärkt, außer Gefecht gesetzt wird“, sagt sie. Kritik äußert auch Betreiber Gudjons: „Mich stört die Willkür. In Nordrhein-Westfalen gibt es höhere Infektionszahlen als in Niedersachsen, aber dort dürfen Fitnessstudios nun wieder öffnen“, sagt er. „Laut einer Schätzung würden rund 30 Prozent aller Fitnessstudios die Krise wirtschaftlich nicht überleben“, meint er.

Von Ingo Rodriguez