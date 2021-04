Lenthe

Jule Helmkamp sitzt im Schneidersitz auf dem Gartenstuhl. Sie bewegt unsicher ihre Finger, wirkt ein wenig nervös. Immer wieder schaut sie zu ihrer Mutter, die neben ihr sitzt und sie bestärkend anlächelt. Nach und nach fällt es ihr ein wenig leichter, zu erzählen. Bescheiden bleibt sie aber die gesamte Zeit. Obwohl die 16-Jährige eine beachtliche musikalische Leistung erbracht hat – und das schon zum wiederholten Male.

Jule Helmkamp hat mit ihren Blockflöten den ersten Platz beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Regional- und Landesentscheid belegt. Das bedeutet für die junge Flötistin die Teilnahme am Bundesentscheid im April. „Normalerweise ist der immer in Bremen“, erzählt sie. Ob die Endrunde unter den aktuellen Umständen allerdings wirklich stattfindet, ist noch nicht klar. Sollten die Veranstalter das Finale des Wettbewerbs in Präsenz absagen, müssten die Teilnehmer wieder Videos einschicken.

„Das lief auch beim Regional- und Landesentscheid in diesem Jahr so“, berichtet Jule. Sie habe dafür ein 20-minütiges Video aufgenommen, in dem sie verschiedene Stücke spielte, mal modern, mal Barock, mal Renaissance. Das Video gedreht hat der Vater, der kameraaffin ist. „Man kann das aber auch einfach mit dem Handy machen“, sagt sie.

Es könnte immer „noch besser“ gehen

Um die Spannung während des Spielens aufrechtzuhalten, hat Jule das Video am Stück gedreht. Mehrere Male. „Trotzdem hört man es dann und denkt sich immer, dass man es noch besser hätte machen können“, sagt die Schülerin des Matthias-Claudius-Gymnasiums. Der Unterschied zum Livespiel: Wenn sie da einen Fehler mache, spiele sie weiter. Das sei dann eben nicht mehr zu ändern. So hingegen gehe es immer noch ein wenig akkurater, und 100 Prozent zufrieden sei sie nie.

Gut genug scheint es trotzdem gewesen zu sein. Als die Benachrichtigung kam, dass sie den ersten Platz belegt hat, war die Freude groß. Doch dafür habe sie eben auch einiges getan. „Ich spiele Blockflöte, seitdem ich fünf Jahre alt war“, sagt Jule. Was zunächst wie so oft als Idee der Eltern losging, habe sich dann neben dem Klavierspiel zu einem wichtigen und geliebten Hobby entwickelt. Klar gebe es auch mal Tage, da habe sie keine Lust zu üben. „Aber im Moment spiele ich schon jeden Tag.“

Unterricht habe sie auch in der Pandemie oft gehabt – auf Abstand natürlich. „Wir haben das auch mal online versucht, aber das geht nicht mit dem Zusammenspielen“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Und auch so nutze sie die Zeit, sei viel zu Hause, habe öfter als sonst die Gelegenheit zu üben. „Das Instrument ist etwas, was irgendwie bleibt“, sagt sie. Auch in solch ungewissen Zeiten wie diesen.

Am liebsten spielt die 16-jährige Jule Helmkamp Barockstücke. Quelle: Janna Silinger

Geht es weiter mit einem Musikstudium?

Ohnehin spiele die Musik eine wichtige Rolle in ihrem Leben. So sehr, dass die 16-Jährige durchaus in Erwägung zieht, sich dieser später in einem Studium zu widmen. Andererseits: „Noch halte ich mir das offen“, stellt sie klar. „Es gibt so viele Möglichkeiten“, fügt ihre Mutter hinzu. Katrin Helmkamp ist stolz auf ihre Tochter. „Ich finde das natürlich großartig“, sagt sie. Damit meine sie nicht nur den Wettbewerb, sondern dass ihre Tochter ein Hobby hat, das ihr so gut liegt, in dem sie aufgeht, das sie glücklich macht.

Auch wenn Jule Helmkamp schon vor drei Jahren auf Bundesebene mit ihrer Blockflöte Platz eins belegte, rechne sie nie mit einem Sieg. „Das könnte ich nicht. Also es wäre natürlich toll, aber ich würde nie glauben: Ich schaffe das“, sagt sie. Dann holt die junge Frau ihre Instrumente heraus, legt sie der Größe nach auf den Gartentisch und erzählt ein bisschen darüber, inwiefern sich die Flöten voneinander unterscheiden. Ihre Stimme wird dann etwas lauter, klarer. Sie weiß, wovon sie spricht.

Jule greift nach einer der Flöten, die sie am liebsten mag, stellt sich in den Garten und spielt ein kurzes Stück, auswendig, ganz locker. Dabei bewegt sie sich langsam auf und ab, trifft jeden Ton. In diesem Augenblick ist Jule ganz bei sich.

Von Janna Silinger