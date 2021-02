Gehrden

Eigentlich unfassbar: Es ist noch nicht einmal zwei Wochen her, da drohte das Calenberger Land im Schnee zu versinken. Klirrende Kälte mit zweistelligen Minusgrade ließ die Menschen mehr als nur frösteln. Vergessen und vorbei. Jetzt sind plötzlich die ersten Frühlingsboten eingetroffen. Temperaturen nahe der 20 Grad, Krokusse sprießen am Gehrdener Berg aus dem Boden, und die Sonne wärmt. Viele Menschen genießen die unverhofften Frühlingsgefühle, die Abwechslung in den grauen Lockdown-Alltag bringen.

Vorboten des Frühlings: Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen erscheinen die Krokusse wie aus dem Nichts. Quelle: Dirk Wirausky

Leser Jörg Crisandt hat auf einem Spaziergang den Sonnenuntergang in frühlingshafter Atmosphäre am Gehrdener Berg eingefangen und ihn genossen. Übrigens: Ganz so frühlingshaft wird es nicht bleiben. Die Temperaturen sollen ab Freitag sinken, und es wird unbeständig.

Von Dirk Wirausky