Gehrden

Noch ist unklar, wo die geplante neue ICE-Strecke der Deutschen Bahn zwischen Hannover und Bielefeld genau verlaufen wird. Doch eine mögliche Variante führt auch über Gehrdener Gebiet.

Die Bahn will mit der geplanten Neubaustrecke die Fahrtzeit zwischen Köln und Berlin auf vier Stunden reduzieren. Dazu sollen die ICEs auf dem geplanten Abschnitt zwischen der niedersächsischen Landeshauptstadt und der ostwestfälischen Großstadt künftig mit Tempo 300 verkehren. Die Pläne sehen vor, die bisherige Strecke auf vier Gleise auszubauen.

„Die Strecke könnte Gehrden theoretisch treffen“, sagte Fachdienstleiter Holger Spohr am Mittwochabend in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Energie. Der vorab festgelegte Suchraum berührt auch das Gehrdener Stadtgebiet. „Es ist gegenwärtig noch eine ergebnisoffene Suche nach der Streckenführung“, erklärt Spohr. Und der Korridor ist zunächst einmal so gefasst worden, dass auch Gehrden innerhalb dieses Raumes liege. Darüber sei die Stadt nun informiert worden.

Zahlreiche Hindernisse

Die Bahnlinie könne laut Spohr auf Gehrdener Gebiet treffen, wenn die Linie südlich des Harenbergs führen sollte. Sie würde dann nördlich von Lenthe vorbeilaufen. Allerdings ist sich Spohr relativ sicher, dass das nicht geschehen werde. Aus seiner Sicht gebe es zu viele topografische Hindernisse in diesem Bereich. „Ich halte es deshalb für ziemlich unwahrscheinlich, dass die Bahnstrecke unser Stadtgebiet schneidet“, sagte er. Der Aufwand für den Bau einer Strecke in diesem Bereich sei gewaltig. Allerdings werde die Verwaltung das weitere Verfahren aufmerksam verfolgen.

Laut Deutscher Bahn werden im gesamten Raum zwischen Hannover und Bielefeld Trassenalternativen untersucht und gegenübergestellt. Es gebe keine Vorfestlegung auf bestimmte Varianten, heißt er. Das Trassenfindungsverfahren berücksichtige Auswirkungen auf Menschen, Natur und Kulturlandschaft.

Erste Überlegungen und Berechnungen zur künftigen Bahntrasse zwischen Hannover und Bielefeld gibt es allerdings bereits: Das Verkehrsministerium hat fünf denkbare Verlaufsvarianten skizziert, die zwischen 96 und 105 Kilometer lang und zwischen 1,9 und fast 5,9 Milliarden Euro teuer sind. Die nach Einschätzung der Bürgerinitiative wahrscheinlichste Variante führt in weiten Teilen sehr dicht an der A 2 entlang. Allen derzeitigen Varianten gemein ist, dass die Neubaustrecke bei Seelze nach Süden von der alten Trasse abknicken würde.

Kritik an den Planungen

Längs eines möglichen Streckenverlaufs haben sich auch in der Region Hannover wegen der Eingriffe in Landschaft und Natur sowie wegen befürchteter Lärmbelastung bereits Bürgerinitiativen gebildet. Auch einige Kommunen sehen die Planungen kritisch bis ablehnend.

Die Deutsche Bahn hatte Ende vergangenen Jahres vom Bundesverkehrsministerium den Auftrag erhalten, die Verbindung Hannover–Bielefeld auszubauen. Das Projekt ist Teil des Masterplans Schienenverkehr der Bundesregierung, der die Verdoppelung der Fahrgastzahlen im Schienenpersonenverkehr und mehr Schienengüterverkehr zum Ziel hat. Die Beschleunigung auf der rund 100 Kilometer langen Strecke Hannover–Bielefeld ist dabei ein wichtiger Faktor. Das Bauprojekt als Teil der Bahnstrecke zwischen Rhein/Ruhr und Spree verkürzt gemeinsam mit anderen Maßnahmen künftig die Fahrzeit von Bonn nach Berlin um bis zu 39 Minuten auf vier Stunden. Über den Planungsstand bei der ICE-Trasse will die Bahn fortlaufend auf www.hannover-bielefeld.de informieren.

Von Dirk Wirausky