Gehrden

Die Gehrdener Stadtverwaltung hat endlich einen Ratsbeschluss aus dem Juni 2019 umgesetzt und die Fußgängerzone auch für Fahrradfahrer freigegeben. Seit gut einer Woche weisen neue Schilder darauf hin: Radler müssen künftig nicht mehr auf dem Marktplatz sowie in den angrenzenden Bereichen des Steinwegs und der Kirchstraße absteigen und ihr Fahrrad schieben. Nur, wenn dort die Verkaufsstände des Wochen- und Bauernmarktes betrieben werden, gilt die Freigabe nicht.

Dass die Umsetzung des Ratsbeschlusses so lange gedauert hat, kann die städtische Fachbereichsleiterin Sandra Dreier begründen. „Vor dem Abschluss der Innenstadtsanierung im Bereich des Marktplatzes hätte es wegen der Baustelle aus Sicherheitsgründen keinen Sinn gemacht“, sagt Dreier. Nun sei aber der Marktplatz fertig umgestaltet. Deshalb habe sich die Stadt anschließend umgehend mit der zuständigen Verkehrsbehörde der Region Hannover abgestimmt. Kürzlich wurden dann auch die für den Ratsbeschluss erforderliche behördliche Anordnung sowie die neue Beschilderung umgesetzt. „Vor etwa einer Woche hat der Bauhof der Stadt die neuen Hinweistafeln angebracht“, sagt Dreier.

Wenn kein Platz ist, müssen Radler weiterhin absteigen

Die Leiterin des kommunalen Fachbereichs Ordnung und Bürgerdienste betont jedoch ausdrücklich: „Es gilt auch für Fahrradfahrer trotz der Freigabe weiterhin das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme.“ Radfahrer dürfen laut Dreier in der Fußgängerzone maximal mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein. Ein vom Oberlandesgericht diesbezüglich zur Orientierung genannter Wert gebe Tempo 15 als Limit vor. „Radfahrer müssen sich am Tempo der Fußgänger orientieren und dürfen nur überholen, wenn es die Umstände zulassen“, beschreibt Dreier die neuen Regeln. Demnach müssen Fahrradfahrer aber auch künftig in der Fußgängerzone absteigen, wenn es nicht genügend Platz zum Fahren gibt.

Mit der Freigabe der Fußgängerzone wollen die Kommunalpolitiker die Fahrradinfrastruktur in der Stadt verbessern. Quelle: Dirk Wirausky (Archiv)

Vor der neuen Regelung durften Fahrradfahrer bislang nur zwischen 19 und 8 Uhr durch die Fußgängerzone radeln. Hintergrund der mit großer Mehrheit beschlossenen Änderung ist ein Vorstoß der CDU-Fraktion im Rat der Stadt. Die Christdemokraten wollen mit der neuen Freigabe die Fahrradinfrastruktur in Gehrden verbessern und so auch die angespannte Parkplatzsituation in der Innenstadt entlasten. Darüber hinaus sollen auch noch mehr Fahrradabstellbügel in der City aufgebaut werden. Auch die Grünen-Fraktion hatte eine Fahrrad-Freigabe in der Fußgängerzone gefordert.

Von Ingo Rodriguez