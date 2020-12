Gehrden

Auch in Gehrden geht die Diskussion um Höchstgeschwindigkeiten auf den Straßen weiter. Die Stadtverwaltung will im Rahmen eines Innovationsprojektes der Region Hannover auf weiteren Strecken Tempo 30 einführen. Kritik gibt es aus der Bevölkerung häufig daran, dass die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht hinreichend kontrolliert werde. In Gehrden, wie in vielen anderen Kommunen misst die Region dreimal pro Monat regelmäßig an ausgewählten Standorten, ob sich die Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten halten. Die Tage, an denen geblitzt wird, werden vorher veröffentlicht, die Standorte und die Uhrzeiten hingegen nicht.

Termine für die Tempomessungen

An folgenden Terminen sind die Kontrollen im ersten Quartal 2021 im Stadtgebiet geplant: Mittwoch, 6., Freitag, 15., und Dienstag, 2. Januar 2021, Donnerstag, 4., Montag, 15., und Mittwoch, 24. Februar 2021 sowie Freitag, 5., Dienstag, 16., und Donnerstag, 25. März 2021.

Die Polizei behält sich darüber hinaus mobile Messungen an allen Tagen überall im Stadtgebiet vor.

Von Uwe Kranz