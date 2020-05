Gastronomie in Gehrden kommt nur langsam wieder in Schwung

Gehrden

Neustart mit Anlaufschwierigkeiten: In Gehrden kommt der Betrieb in den Gaststätten und Restaurants trotz der Corona-Lockerungen nur schleppend wieder in Schwung. Nahezu alle Gastwirte berichten von einem zähen Beginn nach der Wiedereröffnung ihrer Lokale. Demnach sind dort in der ersten Woche nach dem erlaubten Start nur etwa die Hälfte der üblichen Besucherzahlen registriert worden. Das berichten die Wirte fast gleichlautend. Ihre Vermutung: Auflagen wie akribische Dokumentation der Besucher zur Rekonstruktion möglicher Corona-Infektionsketten, aber auch die Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette seien offenbar Hemmschwellen.

Wegen Bauarbeiten keine Außenbewirtschaftung möglich

Die Gastwirte Aikatarini und Mehmet Kilis freuen sich über den Besuch von Jens Dembeck und Gabriele Prause. Quelle: Ingo Rodriguez

Besonders hart trifft es zurzeit die Betreiber des Ratskellers auf dem Marktplatz. Aikatarini und Mehmet Kilis leiden nicht nur unter den Nachwirkungen der achtwöchigen Corona-Zwangspause. „Wegen der Baustelle vor dem Lokal können wir zurzeit überhaupt keine Außenbewirtschaftung anbieten“, sagt der Gastronom. Ein Lokal in seiner Größe sei bei schönem Wetter ohne Freiluftangebot nahezu aufgeschmissen. „Wir haben schon prüfen lassen, ob an der Kirche oder auf den Parkplätzen an der Alten Straße etwas möglich ist – aber dort geht auch nichts“, sagt der 56-Jährige.

Wegen der Baustelle können die Gastwirte vor dem Ratskeller zurzeit keine Außenbewirtschaftung anbieten. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Corona-Krise hat das Ehepaar zudem voll erwischt: Acht Wochen lang kaum Umsätze und wenig Resonanz auf den Bringdienst. Für seine Mitarbeiter habe er Kurzarbeit beantragt, sagt Kilis. Wie andere Wirte musste auch er jetzt Tische aus dem Gastraum schleppen, um den Mindestabstand zwischen den Besuchern zu gewährleisten. In seinem Lokal sitzen am Sonnabendnachmittag nur zwei Gäste: Jens Dembeck und Gabriele Prause – entfernte Verwandte – sind aus Bad Münder gekommen, um das Gastwirt-Ehepaar mit einem Besuch zu unterstützen.

Immerhin schon viele Stammgäste in der Raucherkneipe

Immerhin können die Kilis schon in der angrenzenden Raucherkneipe Linie 10 täglich einige Stammgäste begrüßen. Die Kneipe gehört zum Ratskeller und ist als Raucherzone über eine Schiebetür zu erreichen. Dort sind am Sonnabend fast zehn Stammgäste, um den Wiederbeginn der Fußballbundesliga im Fernsehen zu verfolgen. Ausschenken darf Kilis dort nicht. Die bestellten Getränke werden vom Ratskeller aus serviert. „Immer mit Mund-Nasen-Schutz“, betont der Gastwirt. Er hofft auf ein besseres Geschäft im Herbst. „Wenn wir dann überhaupt noch da sind“, sagt der 56-Jährige. Das Ehepaar hatte den Ratskeller erst im vergangenen Juli übernommen. Für die Renovierung hätten er und seine Frau kräftig investiert, sagt der Gastwirt. „Viele Rücklagen haben wir nicht mehr.“ Öffentliche Zuschüsse habe er bereits bekommen.

In der Raucherkneipe Linie 10 ist trotz fehlender Außengastronomie schon wieder reger Betrieb. Quelle: Ingo Rodriguez

Auch bei La Piazzetta weniger Besucher als üblich

Von den Corona-Auflagen lassen sich im italienischen Restaurant La Piazzetta offenbar auch noch viele Stammgäste abschrecken. „Die Leute haben auch Angst vor Ansteckungen“, glaubt Mitarbeiter Davide Setona, Bruder des Geschäftsinhabers. Trotzdem sind am Nachmittag einige Gäste dort. Auf der großzügigen Außenterrasse ist jeder zweite Tisch mit Flatterband abgesperrt. An den Plätzen liegen Formulare, in die die Gäste sich eintragen müssen, damit sie bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus in dem Lokal informiert und in Quarantäne geschickt werden können. Dirk und Margot Hamann aus Gehrden sind nach der Wiedereröffnung schon zum zweiten Mal in ihrem Lieblingsrestaurant. „Wir sind froh, dass wir wieder unsere Freiheit genießen können“, sagt Dirk Hamann. Aber auch er hat festgestellt: „Sonst ist es an einem Sonnabendnachmittag viel voller im Lokal.“

Dirk und Margot Hamann sind froh, wieder ihr Stammlokal La Piazzetta besuchen zu können. Quelle: Ingo Rodriguez

In das Hischen Hus kommen nur sehr wenig Gäste

Die gleiche Beobachtung macht Gastwirt Carlos Schlegel im Traditionslokal Hischen Hus ebenfalls täglich. Deshalb habe er auch die Öffnungszeiten verkürzt. Auch im Hischen Hus gelten strengen Auflagen: keine Gäste am Tresen, zwei Meter Sicherheitsabstand zwischen den Tischen, keine Karten oder Gewürzstreuer auf den Tischen – um Kontaktmöglichkeiten zu minimieren. Schlegel verzeichnet bis zu 50 Prozent weniger Gäste als gewöhnlich, weil er normalerweise mit größeren Gruppen viel Umsatz erzielt. Stammtische seien aber zurzeit nicht möglich, weil nur bis zu vier Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten an einem Tisch sitzen dürften. Einige bereits gebuchte Termine für geschlossenen Gesellschaften seien deshalb auch gefährdet. „Familienfeiern sind für bis zu 20 Personen aus einer Familie zwar erlaubt, aber daran besteht zurzeit kein großes Interesse“, berichtet Schlegel. Trotzdem ist er froh: „Immerhin kommen einige Leute zum Essen und Trinken.“ Nach 60 Tagen ohne Umsatz sei das besser als gar nichts.

Im Hischen Hus gehören Anja und Michael Schilling zu den wenigen Gästen von Gastwirt Carlos Schlegel. Quelle: Ingo Rodriguez

Griechische Taverne ist gut besucht

Gastwirt Lucky Topalidis ist mit der ersten Geschäftswoche in seiner griechischen Taverne Bei Lucky nach der Zwangspause zufrieden. Am Freitagabend seien etwa 40 Gäste dagewesen.

Lucky Topalidis bereitet in der Küche seiner Taverne Gyros vor. Quelle: Ingo Rodriguez

Trotzdem seien nur halb so viel Gäste da als sonst. Von insgesamt 22 Tischen dürfe er wegen der Auflagen nur zehn belegen. Insgesamt schätzt Topalidis sich aber mit der Unterstützung seitens seiner Stammgäste glücklich. „Das Außer-Haus-Geschäft lief gut, die Besucher geben sehr viel Trinkgeld“, berichtet er.

Von Ingo Rodriguez