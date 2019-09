Gehrden

Christopher Rupp hat in der „Höhle des Löwen“ bestanden. In der gleichnamigen Sendung von VOX, die am Dienstagabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde, stellte der Gehrdener sein Geschäftsmodell vor. Unter dem Produkttitel „iCapio“ präsentierte er einen Angelköder, der Fische anlockt – nicht wie herkömmliche Systeme über das Aussehen, sondern den Geruch. Denn wenn ein Raubfisch einen Beutefisch riecht, was das Ködersystem suggeriert, beißt er an. Diese Erkenntnis besaß Rupp nach längerer Forschung auf diesem Gebiet. Der Lohn für ihn: Die Jury, in der die sogenannten Löwen sitzen, steigt in sein Geschäftsmodell ein.

Im Mai wurde die Sendung aufgezeichnet, seinem Teilnehmervertrag entsprechend darf Rupp erst jetzt darüber reden. „Die Nervosität war schon spürbar, aber weniger stark als am Tag zuvor. Ich hatte das Glück, gleich um 7 Uhr morgens der erste Gründer am Drehtag zu sein“, erzählt Rupp. Dies alles habe ihm dann auch bei der Präsentation im Studio geholfen. „Ich war wie in einem Tunnel und habe relativ schnell gemerkt, dass es Interesse seitens der Jury gibt. Dadurch war die Anspannung weg.“

Maschmeyer beißt an

Nach einigen Rückfragen, wobei Rupp davon nach eigener Aussage deutlich mehr erwartet hätte, bissen die Löwen an. „Ich denke, ich habe einen überzeugenden Köder ausgelegt“, sagt der Gehrdener und lacht. Ohnehin hat er gut lachen: Der Deal, den er in die Tasche hat, beläuft sich auf 95.000 Euro, wofür er 20 Prozent Firmenanteile abgibt. Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Ralf Dümmel – und damit drei von fünf Jurymitgliedern – zeigten Interesse. Am Ende entschied sich Rupp für Maschmeyer und gewann den ehemaligen Hannoveraner als Partner. „Ich finde Sie super. Von mir bekommen Sie die 95.000 Euro“, sagte Maschmeyer.

Bleibt natürlich die Frage zu klären: Wie geht es in der Zukunft weiter? „Die Motivation ist jetzt natürlich riesig. Es ist eine einmalige Chance entstanden, die Marke und die Produkte bekannter zu machen“, sagt Rupp, der nun den Schritt in die USA wagen will. „Für mein Geschäftsmodell, iCapio im Nebenberuf zu betreiben, ändert das aber nichts.“

Viel Potential in den USA vorhanden

Apropos USA: Dass hier ein großer Markt ist, machen schon die Zahlen deutlich. In Deutschland gibt es nach Informationen von Rupp, der für ein Pharmaunternehmen arbeitet, etwa fünf Millionen Angler, in den Vereinigten Staaten rund 60 Millionen. Die Basis ist also gelegt mit dem Produkt, dass Rupp seit etwa drei Jahren herstellt und Inhaltsstoffe wie Hering und Garnele enthält. In einem Angelladen in Hannover vertreibt er sein Produkt, von dem er bislang 3400 Stück hergestellt hat und als Set für 18,99 Euro an den Endverbraucher verkauft.

Mehr zum Thema:

„Höhle der Löwen“ auf Vox: Heute sind zwei Kandidaten aus der Region Hannover dabei

„Höhle der Löwen“: Gehrdener Angler überzeugt Jury – Laatzener Stickerstars gehen leer aus

Von Stephan Hartung