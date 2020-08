Gehrden

Die Forderung nach einer besseren Anbindung von Gehrden zum S-Bahnhof Weetzen entwickelt sich zum Dauerbrenner. Nun haben sich das Jugendparlament und die Bürgerinitiative (BI) Wir in Gehrden rund um Hartmut Weimar zu einer gemeinsamen Aktion unter dem Motto „ Gehrden ist am Zug“ zusammengetan. Sie haben bisher 1168 Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt.

Davon haben die Jungparlamentarier 833 Unterschriften zusammengetragen, am Stand der BI auf dem Bauernmarkt haben 214 Bürger unterschrieben, und in Ronnenberg kamen noch mal 121 dazu. An dieser beeindruckenden Zahl sehe man, dass das Thema viele Bürger in den beiden Städten umtreibt, sagt der Gehrdener Jugendbürgermeister Niclas Hischke. „Ich bin sehr zufrieden mit der guten Resonanz“.

Anzeige

Angelegenheit ist vielen Bürgern wichtig

Schon seit Langem fordern die Gehrdener eine bessere Anbindung der Burgbergstadt an den Bahnhof in Weetzen. „Die Region lehnt eine Verlängerung der Buslinie 500 zum S-Bahnhof Weetzen aus Kostengründen aber ab“, kritisiert Hischke. Er freue sich besonders, dass sich die BI an der Aktion beteiligt. „Gemeinsam können wir vielleicht mehr erreichen und die Entscheidungsträger in Hannover zum Umdenken bewegen. Wir lassen nicht locker“, kündigt der 16-Jährige. Der große Zuspruch bei der Unterschriftenaktion habe gezeigt, dass die Bürger auch dieser Meinung seien. „Wir werden die Aktion am kommenden Sonnabend fortsetzen.“ Auch Mitstreiter Weimar freut sich: „Wir geben nicht auf und werden weiterhin für eine bessere Anbindung kämpfen“, sagt der BI-Sprecher.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Fraktionen fordern bessere Busverbindung zwischen Gehrdener Innenstadt und S-Bahnhof Weetzen

„Buslinie 500 braucht viel zu lange“

Zu den Befürwortern gehört unter anderem Matthias Hirsch, einer der Unterzeichner der Unterschriftenliste. „Die als Sprinter bezeichnete Buslinie 500 braucht viel zu lange nach Hannover. Eine Verlängerung zum Bahnhof Weetzen wäre die beste Lösung“, findet der Berufspendler. Auch Gertrud Walter unterstützt die Forderung nach einer besseren Anbindung. „Das ist längst überfällig“, sagt sie. Zustimmung erhält sie von Nina Grote. Herbert Meier ist ebenfalls für eine Verlängerung der Buslinie 500. „Was nützt uns die schnelle S-Bahn von Weetzen nach Hannover, wenn wir doch wieder das Auto nehmen müssen“, bemängelt der Gehrdener. Umweltschonend sei das nicht.

Eva Ehrenberg-John (links) von der BI Wir in Gehrden bittet Matthias Hirsch um eine Unterschrift. Quelle: Heidi Rabenhorst

Am Sonnabend, 5. September, wird die Unterschriftenaktion fortgeführt, um noch mehr Bürger zu erreichen. Die Jugendlichen aus Gehrden stehen von 9 bis 18 Uhr vor dem Rewe-Markt in der Nordstraße. Mitglieder der BI sind von 9 bis 13 Uhr auf dem Bauernmarkt in der Innenstadt anzutreffen.

Lesen Sie auch: Gehrden: Bürger fordern weiter bessere Busanbindung zur S-Bahn

Die Liste mit den Unterschriften wollen Weimar und Hischke dann am Dienstag, 8. September, dem Vorsitzenden des Ausschusses für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr ( VBG), Rolf Meyer, übergeben. Die Sitzung des Gremiums beginnt um 18 Uhr im Gehrdener Rathaus.

Von Heidi Rabenhorst