Gehrden

Sie kamen im Dunkeln mit Werkzeug und hatten es gezielt auf hochwertige Autos der Marke Mercedes-Benz abgesehen. Diebe haben an drei in Gehrden abgestellten Fahrzeugen diverse Autoteile entwendet. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro.

Beim Diebstahl am Beethovenring muss es kurzzeitig laut gewesen: Der oder die Täter schlugen die hintere rechte Dreiecksscheibe eines dort geparkten Mercedes C 220 ein, um ins Wageninnere zu gelangen. Dort bauten sie dann das Lenkrad samt Airbag und fest verbautem Navigationsgerät aus. Zugegriffen haben müssten die Diebe laut Polizei zwischen Sonntag 18 Uhr und Montag 8 Uhr. Schaden: rund 5000 Euro.

Damit nicht genug: Täter entwendeten auch noch Autoteile von zwei weiteren Mercedes-Benz. Bei einem an der Straße Im Teichfeld geparkten E 250 CDI schnitten sie ebenso wie bei einem an der Wennigser Straße abgestellten Mercedes E 350 die Verkleidung der Heckstoßstangen auf, um an die dort verbauten Sensoren zu kommen. Den Schaden beziffert die Polizei auf jeweils 3000 Euro pro Fahrzeug. Der Tatzeitraum soll zwischen Sonntag 11 Uhr und Montag 6 Uhr liegen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Kommissariat in Ronnenberg anzurufen: Telefon (05109) 517 115.

Weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem Polizeiticker Gehrden.

Von Astrid Köhler