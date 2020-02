Gehrden

Sechs verschiedene Läufe, fünf unterschiedliche Streckenlängen sowie ein buntes Programm mit Kinderaktionen, Speisen und Getränken: Der SV Gehrden lädt für Sonnabend, 20. Juni, zur 13. Auflage des Burgberglaufes ein. Bei der traditionellen Sportveranstaltung werden wieder rund 400 Teilnehmer und Hunderte Zuschauer erwartet. „Wir setzen aber auch – wie in den Vorjahren – auf eine familiäre Atmosphäre rund um die sportlichen Wettbewerbe“, sagt Mitorganisator Jörg Crisandt vom SV Gehrden. An der Veranstaltung nehmen laut Crisandt regelmäßig Läufer aus der gesamten Region Hannover und teilweise sogar aus anderen Bundesländern teil.

Crisandt und Mitorganisator Thomas Hildebrandt haben als Veranstalter vor wenigen Tagen mit der Gehrdener Stadtverwaltung bereits wichtige Eckdaten und notwendige Vorkehrungen besprochen: Das Sportspektakel beginnt um 13.30 Uhr auf dem Sportplatz des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) am Knülweg mit einem bunten Vorprogramm. Unter anderem wird das Spielmobil der städtischen Jugendpflege im Einsatz sein. Außerdem wird auch das Stadtmaskottchen erwartet: die lustige Turmfledermaus Gehrda.

Die Strecke der insgesamt vier Läufe für die Erwachsenen führt rund um den Gehrdener Burgberg. Quelle: Ingo Rodriguez

Insgesamt sechs verschiedene Läufe

Ab 14 Uhr gehen dann vom MCG-Sportplatz aus die Läufer in vier verschiedenen Kategorien an den Start. Angeboten werden zwei sogenannte „Bambini-Läufe“ für Kinder und Grundschüler über 300 und 600 Meter. Erwachsene können in vier verschiedenen Kategorien antreten: über zweieinhalb Kilometer jeweils für Frauen und Männer sowie über fünf und zehn Kilometer als Einzeldisziplin. „Die Bambini-Läufe führen um den MCC-Sportplatz herum. Die weiteren Strecken rund um den Burgberg“, sagt Crisandt. Je nach Kategorie müssen die Erwachsenen einen 2,5 Kilometer langen Kurs um den Berg ein- oder mehrfach bewältigen. Anmeldungen für die Läufe nimmt der SV Gehrden ab Mai entgegen.

Neuer Standort hat sich etabliert

Die Organisatoren haben sich erneut für die Strecke rund um den Burgberg und den Standort am MCG entschieden. Vor einigen Jahren war der SV Gehrden dorthin wegen der Innenstadtsanierung ausgewichen. Inzwischen habe sich aber das Ergebnis dieses Umzugs als charmantere Lösung etabliert, sagt Crisandt. Er hat bereits mit Gehrdens Erstem Stadtrat André Erpenbach einige notwendige Vorkehrungen besprochen: Unter anderem ist es für die Veranstaltung erforderlich, Teile der Waldstrecke mit Rückschnitten von Sträuchern und Büschen für den Lauf zu präparieren. Außerdem müssen vorübergehend Straßensperren und Halteverbote rund um den Burgberg eingerichtet werden.

Sportverein ist mit 40 Helfern im Einsatz

Der SV Gehrden will – inklusive der notwendigen Streckenposten – mit insgesamt 40 Helfern bei der Veranstaltung im Einsatz sein. „Wir hoffen auch auf möglichst viele Zuschauer, die entlang der Strecken die Sportler anfeuern“, sagt Crisandt. Für die Läufer geht es nicht nur um Urkunden: Streckenrekorde werden laut Crisandt mit unterschiedlichen Preisgeldern belohnt. Bislang ist in der Königsdisziplin über zehn Kilometer bei den Männern eine Zeit von 32:21 Minuten das beste Ergebnis. Bei den Frauen sind über die Zehn-Kilometer-Strecke bislang 38:46 Minuten die Rekordzeit. „Der Lauf ist sehr anspruchsvoll, weil es keine ebene Strecke ist“, sagt Organisator Crisandt.

Anmeldungen können Sportler ab Mai auf der Internetseite www.burgberglauf.de online abgeben.

Von Ingo Rodriguez