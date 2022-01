Gehrden

Gute Nachrichten für alle Kinder und Jugendlichen aus dem Gehrdener Stadtgebiet: Ihre Interessen werden auch künftig von Nachwuchspolitikern in einem Jugendparlament vertreten. Nach einer zunächst verhaltenen Kandidatensuche haben sich nun doch genügend Jungen und Mädchen für die Neuwahlen im Februar angemeldet. Das teilte in der Abschlusssitzung des amtierenden Jugendparlaments der Jugendbürgermeister Niclas Hischke mit.

Verlängerung der Frist bewährt sich

„Es war gut, dass wir die Bewerbungsfrist um einen Monat verlängert haben“, sagte Hischke am Donnerstagabend im Sitzungsaal des Rathauses. Bis zum ursprünglich geplanten Fristende im Dezember hatten zunächst nur zwölf interessierte Jungen und Mädchen eine Kandidatur angekündigt. Weil sich in der Verlängerungsfrist schließlich zwei weitere Kandidaten meldeten, ist der Fortbestand des kommunalpolitischen Gremiums nun aber gesichert. Denn: Für die planmäßig anstehenden Neuwahlen werden mindestens 13 Jugendliche benötigt.

Der Jugendbürgermeister gab in der letzten Sitzung der ablaufenden Wahlperiode auch die Termine und den Zeitplan für die Neuwahlen bekannt: Von Montag bis Freitag, 7. bis 11. Februar, kann der Gehrdener Nachwuchs seine Stimme für die Kandidaten eines neuen Jugendparlaments abgeben. Wahlberechtigt sind laut Hischke alle Kinder und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 21 Jahren, die ihren ersten Wohnsitz im Gehrdener Stadtgebiet haben – inklusive aller Ortschaften.

Wahlbenachrichtigung und Kandidatenporträts kommen per Post

Sie sollen in Kürze per Post ihre Wahlbenachrichtigungen erhalten. In den Briefen wird auch jeweils ein Zettel zu finden sein, auf dem alle 14 Kandidaten mit einem Foto vorgestellt werden, wie Parlamentsmitglied Tobias Butzer berichtete. Er wird ebenso wie Jugendbürgermeister Hischke sowie die beiden ebenfalls derzeit noch amtierenden Mandatsträger Lienhard West und Melanie Nitschaew ein weiteres Mal antreten. Dazu kommen zehn neue Bewerber.

Was aufhorchen lässt: Insgesamt fünf der Neukandidaten sind laut Butzer jünger als 14 Jahre. Dabei hatte das Jugendparlament erst im vergangenen November mehrheitlich empfohlen, das Mindestalter für eine Kandidatur von zwölf auf 14 Jahre heraufzusetzen. Der Rat der Stadt Gehrden lehnte dies ab, um auch jüngeren Menschen politische Mitbestimmung zu ermöglichen. „Wäre das Alter heraufgesetzt worden, hätten wir nicht genügend Kandidaten für die Neuwahl gehabt“, sagt Butzer. Er hatte sich nach eigenen Aussagen dem mehrheitlichen Votum der Nachwuchspolitiker vor der Ablehnung im Rat nicht angeschlossen.

Gewählt wird nun am Montag, 7. Februar, in der Oberschule sowie am Dienstag und Mittwoch, 8. und 9. Februar, im Matthias-Claudius-Gymnasium – während des Schulbetriebes. In der KGS Wennigsen können Schüler aus Gehrden am Dienstag, 8. Februar, ihre Stimme abgeben. Als Wahllokal steht außerdem von Montag, 7. Februar, bis Freitag, 11. Februar, der Jugendpavillon während der gewöhnlichen Öffnungszeiten zur Verfügung.

„Eure Stimme zählt! Ich hoffe auf eine große Wahlbeteiligung“

Es ist inzwischen die zweite Neuwahl des Jugendparlaments nach der Wiedereinführung im Jahr 2018. Jugendbürgermeister Hischke rief den Gehrdener Nachwuchs dazu auf, sich an den Wahlen auch zu beteiligen. „Eure Stimme zählt! Ich hoffe auf eine große Wahlbeteiligung“, sagte Hischke. Er bedankte sich bei den Mitgliedern des zweiten Jugendparlaments für ihre Mitarbeit. „Wir haben die Jugend gut vertreten und viele Anträge eingebracht, um der Stadt zu zeigen, was uns alles fehlt“, sagte Hischke.

Was der Jugendbürgermeister damit unter anderem meint: In Gehrden soll innerhalb der nächsten zwei Jahre eine Outdooranlage entstehen – mit Multifunktionskäfig für Sportangebote, Sitzgelegenheiten und einer angegliederten Skateranlage. Das Jugendparlament hat bereits konkrete Pläne ausgearbeitet und einen Standort an der Levester Straße im Visier.

Von Ingo Rodriguez