Gehrden

Die Liebe zur Musik ist in der Familie von Sophie Koeppen allgegenwärtig. Das hat die 14-Jährige jetzt ins Fernsehen gebracht: Im Frühjahr hatte sie sich erfolgreich für das Casting zur 13. Staffel des Komponistenwettbewerbs „Dein Song“ im ZDF-Kinderkanal Kika beworben.

Beim Auftaktcasting der Fernsehserie auf Schloss Biebrich in Wiesbaden haben 14 junge Songwriter und zwei Duos im Alter von zehn bis 18 Jahren versucht, mit kreativen Eigenkompositionen die namhafte Jury zu überzeugen. Dazu gehörten Angelo Kelly, Mia-Frontfrau Mieze Katz, Tonbandgerät-Sänger Ole Specht und Singer-Songwriterin Lotte. Die 16-teilige Staffel wird im Frühjahr kommenden Jahres ausgestrahlt. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Ob Sophie die Jury mit ihrem selbst geschriebenen Song „Let Me Dream“ die Jury begeistert hat und dabei sein wird, darf sie aber bis dahin nicht verraten. Fest steht nur der Finaltermin. Es wird am 19. März 2021 ausgestrahlt – und dann laut Kika live.

Anzeige

Allroundtalent Sophie singt in verschiedenen Chören

Aufgeregt sei sie beim Casting nicht gewesen. „An Auftritte bin ich gewohnt“, verrät die Gehrdenerin, die die zehnten Klasse am Matthias-Claudius-Gymnasium (MCG) besucht. Erst kürzlich ließ sie auf der Gehrdener Waldbühne als Solistin beim MCG-Kammerchor aufhorchen. In ihrem Lied für „Dein Song“ geht es darum, dass man seine Träume niemals aufgeben dürfe. „Ich beschreibe darin auch meinen Wunsch, selbst Singer-Songwriterin zu werden“, erzählt sie.

Wenn daraus nichts werden sollte, würde sie gerne Professorin für Musik werden. Das Allroundtalent komponiert und arrangiert nicht nur seine eigenen Songs, sondern singt in verschiedenen Chören wie im Kammerchor des Gehrdener Gymnasiums. Außerdem spielt sie Querflöte, Cello, Saxofon sowie Klavier, Akustik- und E-Gitarre. „Seit kurzem versuche ich es mit der Geige“, erzählt sie.

Die 14-jährige Sophie Koeppen ist mit ihrem selbstgeschriebenen Song "Let me dream" zum Casting eingeladen worden. Quelle: Heidi Rabenhorst

Mozart-Sonaten in der Schwangerschaft

Die Liebe und das Talent zur Musik hat sie in die Wiege gelegt bekommen. Ihre Mutter Janina Koeppen ist in Gehrden als Pianistin bekannt. Sie begleitet öffentliche Veranstaltungen und diverse Chöre. Die 1978 in der Nähe von Moskau geborene Musikerin beschäftigt sich seit ihrem fünften Lebensjahr mit Musik. Zu den Höhepunkten ihres Werdegangs zählt die Teilnahme als Solopianistin am internationalen Bach-Festival in Tver.

Dass ihre erstgeborene Tochter Sophie musikalisch sei, wäre kein Zufall. „Während meiner Schwangerschaft habe ich rauf und runter Mozart-Sonaten gespielt“, erinnert sich die Mutter von inzwischen drei Kindern. Ihre Abschlussprüfung an der Musikhochschule in Hannover habe sie im siebten Schwangerschaftsmonat erfolgreich abgelegt.

Musikalisch vorgeprägt ist auch Ehemann Friedemann Koeppen als Sohn einer Kirchenmusikerin. Zu seinen Lieblingsinstrumenten zählt die Gitarre. Beruflich ist er jedoch einen anderen Weg gegangen. Der 56-jährige Diplom-Ingenieur ist in der IT-Branche tätig.

Sophie ist Vorbild für ihre Geschwister

Dass er der „Richtige“ sei, habe Mutter Janina sofort bemerkt. „Als ich ihn bei einer Ü30-Party tanzen gesehen habe, war es um mich geschehen“, erzählt die Diplom-Musikerzieherin. In seinen Bewegungen habe sie sofort gespürt, dass er die „Musik fühle“. Und noch dazu trug er denselben Vornamen wie einer ihrer Lieblingskomponisten – Friedemann Bach.

Die neunjährige Marie bevorzugt die Bratsche und findet es „mega“, dass sich ihre Schwester bei der Fernsehshow beworben hat. „Sie ist mein großes Vorbild. Ich will mich auch bewerben“, verrät die Viertklässlerin. Sie sei schon fleißig dabei, einen Song zu schreiben. Auf das Thema wolle sie sich noch nicht genau festlegen. „Es wird sich jedoch um die Natur und um Tiere handeln“, erzählt sie.

Auch Bruder Ralph ist der Musik zugetan. Momentan erhält der Elfjährige Schlagzeugunterricht von einem Mitglied des Niedersächsischen Polizeiorchesters. Außerdem spielt er Trompete.

Immer wieder trifft sich die Familie zum Musizieren im eigens eingerichteten Musikzimmer. „Vor allem zu Weihnachten und an Geburtstagen spielen und singen wir zusammen“, berichtet Janina Koeppen. Dank der neuen Techniken könne dann auch ihre 80-jährige Mutter in Russland per Videochat dabei sein. „Unsere Oma freut sich dann immer ganz besonders“, sagen die drei Koeppen-Sprösslinge unisono.

Von Heidi Rabenhorst