Gehrden

Zwischendurch wurde der Ton auch mal etwas schärfer zwischen Bürgermeister Cord Mittendorf und Arne Bischoff, Sprecher der Initiative Hort Gehrden, doch am Ende gab es dann doch versöhnliche Worte. „Dass die Stadt die Lage positiv darstellt, hat uns nicht überrascht – auch wenn wir aus Elternsicht die Dinge anders sehen. Aber es ist ja erstmal eine gute Nachricht, dass es die Aussicht auf eine Erhöhung der Betreuungsplätze gibt“, sagt Bischoff. Recht kurzfristig hatte die Initiative eine Demonstration auf die Beine gestellt. Rund 150 große und kleine Teilnehmer versammelten sich am Dienstagabend für 45 Minuten vor dem Rathaus, die Polizei hatte die Zuwegung zum Rathaus zu beiden Seiten abgesperrt. Bereits im September vergangenen Jahres hatten Eltern vor dem Rathaus für eine bessere nachschulische Betreuung demonstriert.

Arne Bischoff spricht für die "Initiative Hort". Quelle: Stephan Hartung

Die Forderung: In Gehrden müssen einfach mehr Betreuungsplätze an Nachmittagen für Grundschulkinder her. Da aus Sicht der Initiative zuletzt ein Runder Tisch enttäuschend und ohne Ergebnis verlief, wolle man nun ein Zeichen setzen und dafür sorgen, dass man seitens der Verwaltung ernst genommen werde und transparent Informationen erhalte, sagte Bischoff mit vehementer Stimme. Die Initiative hege laut des Sprechers großen Zweifel daran, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen zum Schuljahr 2022/2023 gedeckt werden könne. „Wir erwarten endlich von der Verwaltung eine Erhebung mit validen Zahlen“, so Bischoff.

Cord Mittendorf antwortete darauf, ebenfalls per Mikrofon. „Wir planen damit, dass wir ab dem kommenden Schuljahr 152 Betreuungsplätze anbieten können“, sagte der Bürgermeister. Dies seien immerhin 52 Plätze mehr als aktuell vorhanden seien. Ab Sommer 2023 könnte man dank zusätzlicher Kapazitäten an der Oberschule die Zahl auf 184 steigern, sagte Mittendorf.

Cord Mittendorf spricht zu den Zuhörern. Neben ihm stehen Stadtkämmerer Nurettin Demirel (links) und Fachbereichsleiter Ralf Geide. Quelle: Stephan Hartung

Während des verbalen Schlagabtauschs stellte Bischoff die entscheidende Frage: „Herr Bürgermeister, können Sie garantieren, dass zum Sommer 2022 wenigstens die 152 Plätze zur Verfügung stehen? Bedarf hätten wir eigentlich für 200.“ Mittendorf wich aus. Er habe nur eine Stimme habe und entscheide nicht allein, sondern das Votum des Rats der Stadt Gehrden maßgeblich sei. Auch die Landesschulbehörde müsse grünes Licht geben. „Wir werden in der Verwaltung die Beschlüsse vorbereiten und wollen Mitte März so weit sein. Denn die Schulen müssen schließlich früh genug Bescheid wissen und ihr pädagogisches Konzept ausarbeiten“, sagte er.

Ab 2023 soll der Hort dann in einem Gebäudetrakt der Grundschule Am Castrum untergebracht werden. Allerdings: Zeitgleich wird der Rest der Schule abgerissen und an gleicher Stelle neu errichtet. Viele Eltern kritisieren, dass dann eine Betreuung auf einer Baustelle stattfinden solle. Die ursprüngliche Idee, eine Containeranlage auf dem Gelände des Delfi-Bades aufzubauen, ist verworfen worden. Die Kosten sind zu hoch. Ab 2026 sollen dann beide Gehrdener Grundschulen ein Ganztagsangebot machen. Dann haben die Eltern von Grundschulkindern auch einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz am Nachmittag.

Am Rathaus machen viele Menschen ihrem Ärger Luft. Quelle: Stephan Hartung

Mit der Teilnehmerzahl bei der Versammlung zeigte sich Arne Bischoff zufrieden. „Die Resonanz war sehr gut. Dabei darf man auch nicht vergessen, dass der Aufruf kurzfristig war und dass die Witterung nicht angenehm ist – und Corona haben wir auch noch.“ Möglichst sollte dies die letzte Demonstration und damit Forderung der eigenen Positionen sein. Jedoch sorgte der von Mittendorf beschriebene Weg der Angelegenheit durch die verschiedenen bürokratischen Ebenen bei Bischoff für Skepsis. „Rat, Landesschulbehörde – das ist ein Ablauf von Prozessen, der den Erfolg wieder fraglich erscheinen lässt“, meinte er.

Von Stephan Hartung