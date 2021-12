Gehrden

Der Förderverein des Klinikums Robert Koch hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz einen süßen Nikolausgruß überbracht. Der kaufmännische Direktor Manfred Glasmeyer, Pflegedirektorin Erika Jaeger und Mitarbeiter Holger Dorl nahmen aus den Händen der Spender für ihre Kollegen insgesamt 250 Christstollen entgegen. Das Traditionsgebäck stammt von einem Bäcker aus Leipzig.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Nikolausüberraschung“, sagte Glasmeyer bei der Übergabe, die coronabedingt zum zweiten Mal nicht im Foyer der Klinik, sondern vor der Eingangstür stattfinden musste. Der Verein sei eine große Hilfe. „Ohne Ihre großzügige finanzielle Unterstützung könnten wir so manche Dinge nicht anschaffen“, bedankte sich der kaufmännische Direktor beim Vereinsvorsitzenden Manfred Mücke, der mit Helga Schmidale und Klaus Uwe Eckardt vom Vorstand die Stollen übergab.

Eine Geste der Wertschätzung

Über die süße Leckerei freut sich auch die Pflegedirektorin. „Gerade jetzt in diesen schweren Zeiten ist das eine tolle Geste, die uns Ihre Wertschätzung zeigt“, sagte Erika Jaeger. Das Pflegepersonal leiste unendlich viel und stoße oft seine Grenzen. „Und da tut es einfach mal gut, sich in der Pause bei Kaffee oder Tee ein Stück Stollen schmecken zu lassen.“

Der Förderverein ließ sich die Aktion rund 2000 Euro kosten. Der Vereinsvorstand rund um seinen Vorsitzenden Manfred Mücke verteilte bereits in den vergangenen Jahren mehrfach zu Ostern oder am Nikolaustag Süßigkeiten und andere kleine Geschenke wie Schneekugeln oder Bücher an Mitarbeiter und Patienten. „Gerne wären wir wieder selbst auf die Stationen gegangen und hätten die Geschenke persönlich übergeben“, sagte Mücke. Wegen Corona sei das momentan nicht möglich. „Deshalb händigen wir die Christstollen der Klinikleitung wie schon im vergangenen Jahr vor dem Krankenhaus aus“, fügt Mücke hinzu.

Verein hilft seit 1999

Bereits seit 1999 unterstützt der Verein das Klinikum mit Neuanschaffungen, die im Krankenhausbudget nicht enthalten sind. Seit der Gründung sei die Gesamtfördersumme auf mehr als 400.000 Euro angestiegen, sagt der Vorsitzende Mücke. Dass dies alles möglich ist, liegt an der breiten Unterstützung. Rund 300 Mitglieder finanzieren durch ihre Beiträge die Projekte, hinzukommen zahlreiche Spenden.

Von Heidi Rabenhorst