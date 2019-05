Gehrden

Die Gehrdener Philatelisten haben ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einer kleinen Feier bekam der Vorsitzende Heiko Nuß die silberne Verdienstnadel vom Niedersächsischen Philatelistenverband überreicht. „Wir sind stolz auf den aktiven Verein in Gehrden“, betonte Gerhard Hilbig, Verbandsvorsitzender der Niedersächsischen Philatelistenvereine.

Seit 2012 ist Nuß Vorsitzender der Briefmarkensammler und damit ist er erst der dritte Mann an der Spitze in der Vereinsgeschichte. Zurzeit sind 27 Briefmarkensammler aus Gehrden und Umgebung im Verein aktiv. Die meisten Mitglieder kommen am ersten Sonntag des Monats von 9 bis 12 Uhr ins Vierständerhaus zum monatlichen Treffen. Allerdings steht das Tauschen der kleinen wertvollen Papierstücke nicht mehr im Vordergrund. „Es ist eher ein Zusammenkommen unter Freunden, die gerne mal fachsimpeln“, verriet der Schriftführer Franz Blazek.

Vereinsvorsitzender Heiko Nuß feiert mit seinen Mitgliedern das 50-jährige Bestehen des Philatelistenvereins in Gehrden. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Hobby wird zur Gewohnheit

Der Philatelistenverein Gehrden wurde am 13. Mai 1969 von sieben Sammlern und einer Sammlerin gegründet. Blazek zufolge, der eine Vereinschronik verfasste, war der Anfang „etwas holprig“. Daher organisierte der Verein Werbeveranstaltungen und Hobbyausstellungen, um auf den Verein aufmerksam zu machen. Zudem veranstalteten die Briefmarkensammler bis 1999 acht Wettbewerbsausstellungen auf einem hohen Niveau. Das Konzept ging auf. Zur Jahrtausendwende waren rund 100 Senioren und Jugendliche im Verein engagiert. Doch nach dem Aufschwung wurde der Kreis der Philatelisten in Gehrden immer übersichtlicher. „Briefmarkensammeln gehörte plötzlich nicht mehr zu den fünf beliebtesten Hobbys der Deutschen“, merkte Blazek an.

Die treuen Briefmarkensammler können sich jedoch nicht vorstellen, ihre Alben aus der Hand zu legen. „Es wird zur schönen Gewohnheit seine Schätze anzuschauen“, erklärte Sammler Ralf Völker. Weiterhin bekomme man durch das Hobby ein gutes Allgemeinwissen, ergänzte Nuß. „Sobald ich eine unbekannte Marke in der Hand habe, muss ich das Lexikon aufschlagen und alles über das Land herausfinden“, erzählte der Vorsitzende. Und bei den monatlichen Treffen mit den Gleichgesinnten darüber plaudern.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig