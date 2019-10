Gehrden

Laterne, Sonne, Mond und Sterne: Im Schein ihrer bunten Laternen sind am Freitagabend mehr als 500 Kinder, Eltern und Großeltern durch die Gehrdener Innenstadt bis zum Feuerwehrhaus an der Nordstraße gezogen. Gestartet wurde am Marktplatz. Der Spielmannszug führte den langen Umzug mit seinen Kinderliedern a...