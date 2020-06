Gehrden

Rettungskräfte der Feuerwehr Gehrden haben am späten Sonnabendabend einen 59-jährigen Radfahrer gerettet. Der Mann war in der Nähe des Wandervogelheims am Gehrdener Berg gestürzt und hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfall des Mannes blieb lange unentdeckt. Er war mit seinem Fahrrad auf einer spätabendlichen Rundfahrt allein in dem unwegsamen Gelände zu Fall gekommen. Seine Hilferufe aus einer tiefen Bodensenke heraus blieben ungehört. Erst als sich der Verletzte mithilfe einer enormen Kraftanstrengung viele Meter auf einem Weg am Waldrand am Boden robbend zurückgelegt hatte, vernahmen Anwohner des Ziegeleiweges seine energischen Hilferufe aus der Ferne.

Ein Ehepaar machte sich sofort von der Terrasse ihres mehrere Hundert Meter entfernten Wohnhauses auf, um im Wald nach dem Hilferufer zu suchen. Sie fanden das hilflose Unfallopfer und alarmierten den Rettungsdienst. Nach ihrem Eintreffen holten die Retter die Schwerpunktfeuerwehr zur Unterstützung hinzu.

Die Feuerwehrleute rückten mit 16 Kameraden und drei Fahrzeugen an und leuchteten zunächst den Einsatzort im mittlerweile völlig dunklen Wald mithilfe von tragbaren Scheinwerfern aus. Auf diese Weise wurde dem Notarzt die medizinische Erstversorgung des 59-Jährigen erleichtert.

Danach transportierten Einsatzkräfte das Unfallopfer mithilfe einer speziellen Schleifkorbtrage über Waldwege zum etwa 300 Meter entfernten Rettungswagen. Nachdem der medizinische Zustand des Mannes stabilisiert worden war, transportierte der Rettungsdienst den verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus nach Hannover.

Von Uwe Kranz