Ditterke

Eine 79 Jahre alte Fußgängerin ist am Sonnabendabend beim Überqueren der Bundesstraße 65 in Ditterke von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Der Unfall passierte am Sonnabend gegen 20.10 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die 19-jährige Autofahrerin mit einem Fiat 500 auf der B65 aus Everloh kommend in Richtung Göxe unterwegs. Auf der Ortsdurchfahrt in Ditterke überquerte die 79-jährige Fußgängerin gerade die Fahrbahn. Die Fiat-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Seniorin. Schwer verletzt wurde die alte Dame ins Krankenhaus eingeliefert. Die Autofahrerin kam mit einem Schock davon.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 1091888 aufzunehmen.

Von Jennifer Krebs