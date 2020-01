Gehrden

Ein Kleintransporter hat am Mittwochmittag auf der Levester Straße in Gehrden am Verkehrskreisel zur Nordstraße eine Fahrradfahrerin erfasst und zu Fall gebracht. Dabei erlitt die Frau Verletzungen am Bein. Laut Polizeiangaben soll die Radfahrerin dem Autofahrer gegen 13 Uhr die Vorfahrt genommen haben. Eine Augenzeugin bestätigte dies. Demnach soll die Frau trotz eindeutiger Beschilderung mit ihrem Rad auf den Fußgänger- und Radfahrerüberweg des Kreisels gefahren sein, ohne auf den Verkehr zu achten. Zeugen berichteten, dass das Fahrrad im Bereich des Gepäckträgers erfasst wurde.

Ein Mitarbeiter vom Fahrdienst des ASB kümmert sich an der Unfallstelle um die verletzte Frau. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Radfahrerin klagte nach ihrem Sturz über starke Schmerzen am Knie. Zwei zufällig an der Unfallstelle vorbeifahrende Mitarbeiter eines Fahrdienstes des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Barsinghausen unterbrachen ihre Fahrt, leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Die 63-jährige Frau aus Lenthe war eigenen Aussagen zufolge vor dem Unfall in Gehrden beim Einkaufen gewesen und befand sich auf dem Heimweg in Richtung Everloh und Lenthe. Bei dem Fahrer des Transporters handelt es sich um einen 79 Jahre alten Mann aus Barsinghausen.

Von Ingo Rodriguez