Ab Sonntag gelten in Niedersachsen verschärfte Corona-Regeln. Das bedeutet auch: Bis zum 31. Januar werden Kitas geschlossen, eine Notbetreuung ist aber vorgesehen.

Gänzlich neu ist das Szenario für die Stadt Gehrden nicht. Auch im Frühjahr waren die Kindergärten geschlossen. Ab Montag gibt es unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten eine Notbetreuung, die in der Regel für bis zu 50 Prozent der jeweiligen Regelgruppengröße zulässig sein soll. Außerdem solle es eine Abweichungsmöglichkeit im Einzelfall geben, teilte Stadtsprecher Frank Born mit.

Diese Elterngruppen können die Betreuung in Anspruch nehmen

Die Notbetreuung soll vergleichbar wie im Frühjahr für Erziehungsberechtigte gelten, die in systemrelevanten Berufen beschäftigt sind. Das bedeutet: Mindestens ein Erziehungsberechtigter muss in betriebsnotwendiger Stellung in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig sein. Ebenfalls aufgenommen werden Kinder, bei denen ein Unterstützungsbedarf, insbesondere ein Sprachförderbedarf, besteht oder die zum nächsten Schuljahr schulpflichtig werden.

In allen städtischen Kindertagesstätten wird ab Montag, 11. Januar, eine entsprechende Notbetreuung eingerichtet. Nach Mitteilung von Fachdienstleiterin Britta Häupl liegen derzeit bereits rund 300 Anträge auf Notbetreuung vor. Ausgehend von 568 Plätzen können aber nur 284 Plätze eingerichtet werden. Der Fachdienst Kinder, Jugend und Familien entscheidet anhand der gestellten Anträge über die Zuweisungen von Notbetreuungsplätzen. Auch im ersten Lockdown waren 50 Prozent der Kita-Plätze als Notbetreuungsplätze genutzt worden.

Formulare stehen auf der Homepage der Stadt

Bis zur Konkretisierung durch die Landesregierung wird seitens der Stadt Gehrden der Vordruck für die Anmeldung zur Notbetreuung verwendet, der bereits im vergangenen Jahr genutzt wurde. Dieser findet sich auf der Internetseite der Stadt Gehrden.

Die Anträge müssen auf dem Postweg an die Stadt Gehrden, Fachdienst 42, Kirchstraße 1-3, per E-Mail an rathaus@gehrden.de oder per Fax an die Nummer (05108) 6404199 gerichtet werden. Rückfragen werden unter der Telefonnummer (05108) 6404420 beantwortet.

Von Dirk Wirausky