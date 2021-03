Gehrden

Noch ist es ruhig im Klassenraum. Englischlehrerin Julia Witt bereitet für ihre Schüler alles für den Hybridunterricht vor. Von den 16 Gymnasiasten kommen gleich acht Schüler in den Präsenzunterricht. Die andere Hälfte wird per Videokonferenz zugeschaltet. „So kommt wenigstens ein bisschen Gemeinschaftsgefühl auf“, sagt Witt.

Dies ist für die Jugendlichen gerade jetzt wichtiger denn je. Denn im April beginnt für 80 Schülerinnen und Schüler des Matthias-Claudius-Gymnasiums (MCG) die wohl wichtigste Prüfung ihrer Schullaufbahn – das Abitur. Doch während die Abi-Jahrgänge der Jahre zuvor gemeinsam in der Klasse gelernt haben, liefen die Vorbereitungen unter Corona-Bedingungen anders als sonst. Zu Beginn der Pandemie habe es für die Schüler schriftliche Aufgaben für zu Hause gegeben, die sie dann korrigiert habe, berichtet Witt. Dann sei sie mit dem Kurs auf Hybridunterricht umgestiegen. Das Modell sei einfach besser, weil nicht so viel Zeit verloren gehe. Insgesamt sei es keine ganz einfache Situation gewesen, aber gemeinsam habe man alles gut hinbekommen.

Englischlehrerin Julia Witt schaltet die Schüler per Videokonferenz in den Klassenraum. Quelle: Heidi Rabenhorst

Mottowoche soll gute Laune machen

Die letzten Unterrichtstage vor den Osterferien und den anstehenden Prüfungen enden für die Schülerinnen und Schüler aber doch mit einer gewissen Leichtigkeit: Eine Mottowoche mit Verkleidungen zu Themen wie Kindheitshelden, Zeitreise, Casino, Hangover und Urlaubsfeeling soll für gute Stimmung sorgen. So kommen die 18- und 19-Jährigen am Freitag in fantasievollen Outfits in den Unterricht – mit Bademantel, Shorts, mit Blumen bestickten Sommerkleidern, Badelatschen und Plüschpantoffeln. Nicht fehlen dürfen auch Schwimmtiere in verschiedenen Ausführungen. Von Corona unterkriegen lassen wollen sich die jungen Heranwachsenden nämlich nicht. „Wir müssen da jetzt durch“ – das ist am Freitag die übereinstimmende Meinung im Englischkurs.

Lesen Sie auch: Tag der offenen Tür: MCG präsentiert sich per Live-Übertragung

Doch Lehrerin Witt weiß: „Die Stimmung ist schon ein bisschen gedämpft. Denn die Schüler können nicht so feiern wie sonst.“ Gerade in der Mottowoche fehlten den Abiturienten die jüngeren Schüler als Publikum. „Es ist eben eine leere Schule“, sagt Witt. Sie glaube zwar, dass sich alle Lehrer Mühe geben, die Bedingungen so optimal wie möglich zu gestalten. „Trotzdem merken wir, dass es anstrengender ist als sonst. Dass viele Schüler und Schülerinnen nur via Bildschirm erreichbar sind, „zermürbt einen dann doch“. Der Kontakt zu ihnen, das was Schule so schön und lebendig mache, fehle einfach.

Olivia Vogt (links) und Katarina Stosic präsentieren die Pullis mit dem diesjährigen Abi-Motto: „Coronabier 2021. Die Schule war öfter dicht als wir.“ Quelle: Heidi Rabenhorst

Schüler lernen, selbstständig zu arbeiten

Emma Kitzel und Sabrina Metkke, die an diesem Tag verkleidet in der Schulklasse sitzen, können der Pandemie aber auch etwas Positives abgewinnen. „Wir haben gelernt, selbstständig zu arbeiten. Diese Erfahrung ist durchaus hilfreich für unseren späteren beruflichen Weg“, meinen die beiden 18- und 19-Jährigen. Auch wenn ihr Mitschüler Fabrizio Giacobina es sich anders gewünscht hat, sei er nicht allzu traurig, sagt er. „Sicherlich wäre es schöner gewesen, wenn wir durch Auftritte in der Aula unsere Abi-Kasse hätten aufbessern können. Aber wir machen jetzt das Beste aus der Situation“, erklärt der 19-Jährige. Die von ihren Lehrern ausgerufene Mottowoche sei das perfekte Finale der Schulzeit. „Das war eine richtig tolle Woche“, findet auch Luca Sonnemann.

Und was wird nun aus dem Abi-Ball? Der ist noch nicht ganz abgeschrieben. Nicht nur der 19-jährige Johna Böttcher hofft, dass der Abend zusammen mit den Lehrern irgendwie in der Schule verbracht werden kann. Je nachdem, was die Corona-Lage zulässt.

Von Heidi Rabenhorst