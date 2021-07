Gehrden

Acht Teilnehmer haben mit ihren Hunden die Begleithundeprüfung nach den Richtlinien des Deutschen Verbands der Gebrauchshundsportvereine beim Polizeihundesportverein (PHV) Gehrden absolviert. Alle haben sowohl den praktischen Unterordnungslauf als auch den Verkehrsteil mit Erfolg bestanden. Unter der Leitung von Prüferin Elke Kraul bewiesen sie auf dem Vereinsgelände am Köthnerberg das erlernte Können. „Sitz! Platz! Kehrt!“ – Diese Kommandos müssen die Vierbeiner beherrschen, wenn sie offiziell Begleithund werden wollen.

Nach der kompletten Absage aller Prüfungen und Termine im vergangenen Jahr und einem sehr eingeschränkten Trainingsbetrieb sei es für die Teilnehmer eine große Herausforderung gewesen, eine Prüfung zu laufen, sagte der PHV-Vorsitzende Jürgen Seeger. „Für die Sondergenehmigung mussten wir ein Hygienekonzept erstellen und bei den entsprechenden Ämtern einreichen“, berichtet er.

Training erst seit fünf Wochen möglich

Erst seit fünf Wochen konnte in Gruppen unter strengen Auflagen mit einer regelmäßigen Testpflicht wieder trainiert werden. „Nicht nur für die Menschen, auch für die Hunde war es sehr schwierig, nach so langer Zeit mit mehreren Artgenossen auf dem Platz sein“, erzählt Hundetrainerin Andrea Nowotny. Letztlich habe sich aber die gute Grundausbildung ausgezahlt und die Hunde seien schnell wieder auf einem soliden Trainingsstand gewesen. „Trotz einiger Patzer gab es schöne Vorführungen zu sehen“, fügt sie hinzu.

Alle acht Teams haben auch den Abschlussteil der Prüfung auf der Straße und in der Gehrdener Fußgängerzone mit Alltagsbegegnungen wie klingelnden Radfahrern, lärmenden und laufenden Kindern sowie knatternden Motorrädern ohne Beanstandung absolviert. „Am Ende haben wir in glückliche Gesichter geblickt. Es ist schön, dass wieder Vereinsleben stattfinden kann“, sagen Seeger und Nowotny übereinstimmend.

Die Teilnehmer aus Gehrden und der Umgebung haben sich mit Andrea Nowotny fünf Wochen lang intensiv auf dem Vereinsgelände am Köthnerberg für die Prüfung vorbereitet. In ihren Kursen lehrt die Trainerin unter anderem, wie Hunde korrekt an der Leine gehen – und wie sie sitzen bleiben, wenn sich ihre Besitzer entfernen.

Auch Theorie gehört dazu

Bestandteil der Prüfung ist auch ein theoretischer Teil mit der Sachkundeprüfung und einem schriftlichen Test. Erst mit der bestandenen Begleithundeprüfung kann an weiteren Prüfungen oder Turnieren wie bei Agility oder Obidience teilgenommen werden.

Der PHV bietet zweimal im Jahr eine sogenannte Begleithundeprüfung an. „Das ist wie ein Hundeführerschein für Tier und Halter“, erläutert der Vereinschef bei der Urkundenübergabe. Informationen über den Verein und die Arbeit mit den Hunden finden Interessierte auf der Vereinshomepage unter www.phv-gehrden.de.

Von Heidi Rabenhorst