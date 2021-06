Lenthe

Alexander Bieber hat ein ambitioniertes Ziel: Er könne sich durchaus vorstellen, Ortsbürgermeister in Lenthe zu werden.

Bieber ist es in den vergangenen Wochen gelungen, eine Wählergemeinschaft ins Leben zu rufen und sechs Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, die am 12. September bei den Kommunalwahlen für den Lenther Ortsrat kandidieren. Erfahrung gepaart mit neuen Ideen, junge Leute und reife Ansprechpartner sowie alte und neu hinzugezogene Lenther, das mache die Mischung der neuen Freien Wählergemeinschaft Lenthe (FWL) aus.

Alexander Bieber hat ganz öffentlich dafür geworben, sich im Ortsrat Lenthe zu engagieren. Viele Telefonate habe er geführt und über die Aufgaben eines Ortsrates informiert, sagt er. Interessant seien die unterschiedlichen Ansätze, mit denen die Kandidaten diese Aufgabe angehen wollen. Der 53-Jährige hat bereits kommunalpolitische Erfahrung gesammelt. 2011 wurde er von der CDU als parteiloser Kandidat aufgestellt und in den Ortsrat gewählt. Bei der Kommunalwahl im Jahr 2016 trat er als Einzelbewerber an und schaffte es wieder in das Gremium.

Ziel ist Platz im Ortsrat

Nun haben sich sechs Gründungsmitglieder der FWL im Dorfgemeinschaftshaus zur Aufstellungsitzung zusammengefunden. Susi Kiontke, Pavez Tastan, Oliver Stölting, Christoph Hintze und Marc Brandes haben dabei festgestellt, dass sie ein gemeinsames wichtiges Ziel haben, Lenthe im Ortsrat zu vertreten und den Ort voranzubringen.

Auf die Frage, ob er auch Bürgermeister werden wolle, antwortet Bieber: „Das entscheiden die Mehrheiten im Ortsrat.“ Sollte er entsprechende Stimmen finden, so sei er nach zehn Jahren Ortsratsarbeit für diese Aufgabe bereit. „Jürgen Ermerling hat einen guten Job gemacht, aber es muss ja in Lenthe nicht wie auf Bundesebene auf ein Daueramt hinauslaufen“, sagt Bieber.

Von Dirk Wirausky