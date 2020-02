Northen

Der CDU-Landesvorsitzende und niedersächsische Verkehrsminister Bernd Althusmann hält den Kompromiss zur Beilegung der Regierungskrise in Thüringen für einen Fehler. Anstatt die Wiederwahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow als Regierungschef in Thüringen zu ermöglichen, wie es der dortige CDU-Landesverband am Freitag angekündigt hatte, sollten die Christdemokraten „weder am linken, noch rechten Rand des Parteienspektrums zündeln“, sagte Althusmann in Northen.

Die CDU Gehrden-Nord und der CDU-Stadtverband Gehrden hatten den Minister für Sonnabend zum Grünkohlessen eingeladen. Bei dieser Gelegenheit wiederholte Althusmann seine Kritik an dem Thüringer Kompromiss, die er zuvor schon gegenüber anderen Medien geäußerte hatte. „ Wir wählen keinen Linken zum Ministerpräsidenten“, hatte Althusmann der „ Welt am Sonntag“ gesagt.

Rund 80 Zuhörer in Northen

„Das halte ich für ein falsches Signal der CDU“, sagte der CDU-Chef vor rund 80 Zuhörern im Restaurant Bergschänke in Northen. Für ihn sei es undenkbar, der Linken auf diese Art und Weise den Weg zu ebnen, und verwies auf die Beobachtung bestimmter „extremistischer Organisationen“, also Parteigruppierungen der Linken durch den Verfassungsschutz. Die Partei selbst wird allerdings nicht durch den Verfassungsschutz beobachtet. Wieder und wieder nannte er AfD und Linke in einem Atemzug, auch, als er abgehängte Wähler in den ostdeutschen Bundesländern thematisierte.

Linke, SPD und Grüne in Thüringen hatten sich am Freitag mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Im April 2021 soll die Neuwahl des Parlaments erfolgen – bis dahin soll es eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Rot-Rot-Grün bei verschiedenen Projekten geben.

Althusmann empfiehlt Expertenregierung

Applaus erntete Althusmann für seine Kritik an dem Verhalten von Thomas Kemmerich ( FDP), der in Thüringen mithilfe der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Er habe den „demokratischen Moment seines Lebens verpasst“, indem er sich nicht dazu entschieden habe, die Wahl nicht anzunehmen. Auf Nachfrage eines Besuchers, was der Christdemokrat der Thüringer CDU empfehlen würde, nannte er eine Expertenregierung der „demokratischen Parteien“.

Mit seiner Kritik an dem Kompromiss schloss sich Althusmann der CDU-Parteispitze an; unter anderem meldeten sich Generalsekretär Paul Zimiak und Jens Spahn am Sonnabend zu Wort.

Stadtverbands-Vorsitzender Thomas Spieker (li.) und der Vorsitzende des Ortsverbands Gehrden-Nord, Mark-Erich Volker (re.), hatten Althusmann nach Northen eingeladen. Quelle: Elena Everding

Technische Innovationen als Lösung für Vieles

Neben der aktuellen politische Lage betrachtete Althusmann in Northen Zukunftsvisionen für Niedersachsen: Er forderte technische Innovationen und die Verbesserung der Infrastuktur. In den Bereichen Automobilität, Landwirtschaft, Life Science und Energiewende seien diese unbedingt nötig, um hierbei angedachte Ziele im Jahr 2030 auch erreichen zu können.

„ Niedersachsen hat alle Lösungen“, sagte der CDU-Politiker, an Geld fehle es jedenfalls nicht. Er beklagte, dass in Deutschland vieles schlecht gemacht und vor allem Probleme debattiert würden, obwohl das Land wirtschaftlich so gut wie nie dastehe. „Die Zukunft im Blick haben“ – das sei für die CDU entscheidend, sagte der Politiker zum Abschluss.

Rund 80 Gäste, darunter nicht nur CDU-Mitglieder, hörten sich die Rede Althusmanns an. Quelle: Elena Everding

