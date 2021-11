Gehrden

„Ich mache mir wirklich große Sorgen“, sagt die Leiterin der Grundschule Am Castrum, Nina von Zimmermann. Es sind Probleme mit Elterntaxis, die ihr in jüngerer Vergangenheit zunehmend Kopfzerbrechen bereitet haben. Vor der Grundschule und der gegenüberliegenden Kindertagesstätte kommt es seit Wochen regelmäßig zu gefährlichen Situationen, wenn Eltern ihre Kinder morgens zu den Einrichtungen bringen oder mittags abholen. In der vergangenen Woche sei es zu zwei Vorfällen gekommen, bei denen Schulkinder mit dem Fahrrad auf der Anliegerstraße im Gemenge von zurücksetzenden Autos beinahe und einmal leicht erfasst worden seien, berichtet die Schulleiterin.

Von Zimmermann hat eine Erklärung dafür, dass die Probleme mit Elterntaxis zuletzt erheblich zugenommen haben. „Wir haben seit einem halben Jahr etwa 50 Schüler mehr an der Grundschule, außerdem bringen viele Eltern ihre Kinder bei schlechtem Herbstwetter öfter zur Schule“, sagt sie. Ein weiteres Problem sei die Corona-Pandemie. „Deshalb lassen zahlreiche Eltern ihre Kinder aus den Ortschaften nur ungern mit dem Bus zur Schule fahren“, weiß von Zimmermann.

Wartende Elterntaxis blockieren Busspur und Parkplätze

Die Probleme ziehen aber immer weitere Kreise: Sogar der Zebrastreifen an der Straße Nedderntor und der Wendehammer der Straße Auf der Worth seien regelmäßig von parkenden Autos blockiert, wie von Zimmermann erfahren hat. Vor der Kita würden vorübergehend abgestellte Wagen immer wieder die Schulbusse an ihrer Weiterfahrt auf der extra eingerichteten Busspur hindern. „Dort müsste in der Kurve eine schraffierte Fläche ein Parkverbot signalisieren“, regt die Schulleiterin an.

Zu Hupkonzerten kommt es vor der Schule aber auch, weil auf dem Parkplatz an der Schaumburger Straße Eltern achtlos ihre Autos in zweiter Reihe parken und so andere abgestellte Wagen am Verlassen ihrer Parkplätze hindern. Was die Problematik verschlimmert: „Viele Eltern sind morgens beim Bringen ihrer Kinder selbst in Hektik“, berichtet von Zimmermann. Oft würden Autofahrer aggressiv, sobald man auf die Gefahren hinweise. Nur am Rande erwähnt sie die zugeparkten und belegten Parkplätze für das Personal der Einrichtungen.

Immer wieder parken Eltern ihre Autos auf dem Parkplatz an der Schaumburger Straße in zweiter Reihe, um ihre Kinder abzuholen. Quelle: Ingo Rodriguez

„Lassen Sie Ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Bus kommen“

Die Grundschulleiterin hat jetzt die Eltern und die Stadtverwaltung in einem Schreiben über die zunehmenden Probleme informiert. Das regelmäßige Verkehrschaos bereite ihr aber schon länger Sorgen. Mit der Stadtverwaltung sei sie nun im Gespräch über die Verkehrssituation.

Außerdem appelliert sie an die Eltern: „Lassen Sie Ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Bus zur Schule kommen – bei schlechtem Wetter mit einem Regenschirm und heller Kleidung.“ An der Schule werde viel dafür getan – etwa mit dem Fußgängerführerschein für Kinder –, damit die Schüler selbstständig unterwegs sein können. Rund 200 der zurzeit insgesamt 430 Grundschulkinder kämen auch aus den Ortschaften gut mit dem Schulbus zum Unterricht. Die Schule arbeite auch mit ihnen an deren Selbstständigkeit: „Sie sollen ihren Eltern sagen, dass sie es auch alleine zur Schule schaffen.“

Parkstation in der Umgebung?

Von Zimmermann ist selbst auf Lösungssuche: „Bislang dachten wir, dass es bei uns nicht notwendig wäre, eine Bannmeile für Eltern einzurichten“, nennt sie eine mögliche Maßnahme. Sinnvoll wäre es möglicherweise auch, in der näheren Umgebung eine Parkstation einzurichten. „Dort könnten die Eltern ihre Kinder aus dem Auto aussteigen lassen“, sagt die Schulleiterin. Sie denkt auch schon einen Schritt weiter: „Wenn unsere Schule in einem oder eineinhalb Jahren vorübergehend in die neu gebaute Grundschule an der Langen Feldstraße umzieht, werden dort rund 1200 Schüler aus drei Schulen sowie die Mitarbeiter unterwegs sein“, sagt von Zimmermann. Zwar sei diesbezüglich von der Stadt Gehrden auch ein Verkehrskonzept geplant. Bislang sei die Schule aber noch nicht eingebunden.

Für die Schulleiterin geht es nun erst einmal darum, aus der aktuellen Gefahrenlage den „Druck rauszunehmen“. Bei einer Stichprobe bestätigt sich auch das Problem: „Ich warte ja im Auto, damit ich wegfahren kann, falls ich jemanden blockiere“, sagt eine in zweiter Reihe parkende Mutter verschämt. Eine weitere Mutter versichert, sie habe ihr Auto extra etwas weiter weg von der Schule geparkt und hole ihr Kind die restliche Strecke zu Fuß ab. Die Familie wohnt in Leveste. „Zurzeit möchte ich mein Kind nicht so gerne mit dem Bus fahren lassen“, sagt sie.

Grünen fordern mehr Kontrollen

Der Verwaltung sind die Verhältnisse am Castrum bekannt. „Wir sind mit der Schule im Austausch und wir haben uns vor Ort auch schon einen Eindruck verschafft“, versichert Fachbereichsleiter Ralf Geide. Auch die Polizei sei informiert worden. Sie wolle verstärkt kontrollieren. Heinz Strassmann (Bündnis 90/Die Grünen) fordert, dass Autos und Kinder in dem Bereich voneinander getrennt werden müssten. Und sein Parteikollege Dirk Piche verlangt, dass dafür gesorgt werden müsse, dass sich die Autofahrerinnen und Autofahrer an die Regeln vor der Grundschule halten. „Es müssen mehr Kontrollen stattfinden“, sagt er.

Von Ingo Rodriguez