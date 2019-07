Gehrden

Wer aufmerksam durch den Wald am Gehrdener Berg geht und den Blick nach oben zu den Baumkronen richtet, sieht immer wieder vertrocknete Blätter und Äste. „Beängstigend, was mit den Bäumen passiert“, sagt Uwe Hundertmark, Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Gehrdener Berg.

Holz muss schnell geerntet werden

Die Buchen sind besonders von der übermäßigen Hitze und Trockenheit betroffen. „Die Wurzeln sind zwei bis drei Meter tief, doch in diesem Bereich ist kein Wasser mehr vorhanden“, erklärt Hundertmark. Die Schäden an den Bäumen seien nicht erst in den vergangenen Tagen entstanden, merkt der 60-Jährige an. Die monatelange Trockenheit im vorherigen Jahr sei in erster Linie für das Absterben der Buchen verantwortlich.