Gehrden

Offenbar durch Silvesterböller sind die Druckknöpfe an der Ampel bei der Aral-Tankstelle an der Lemmier Straße in Gehrden beschädigt worden. Außerdem wurde ein Metallschild von einem Feuerwerkskörper getroffen.Die Sachbeschädigung passierte in der Silvesternacht gegen 1 Uhr, teilt die Polizei aus Ronnenberg mit.

Die Polizei hofft durch Zeugen, weitere Hinweise auf die Verursacher zu bekommen. Wer zu dem Vorfall etwas sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon (05109) 517115 zu melden.

Von Jennifer Krebs