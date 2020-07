Lenthe

Das Projekt Dorfhaus Lenthe biegt langsam auf die Zielgerade ein: Sechs Jahre nach dem Beginn der Planungen und drei Jahre nach der Gründung einer Genossenschaft haben Mitarbeiter einer beauftragten Firma in der vergangenen Woche den notwendigen Anbau errichtet. „Die Fertigwände wurden neben dem alten Schuppen mit einem Kran aufgestellt“, sagt Ortsbürgermeister Jürgen Ermerling, der auch Vorsitzender der Genossenschaft Dorfhaus Lenthe ist. Künftig werden beide Gebäude laut Ermerling ein gemeinsames Ensemble bilden. Darin sollen ein Dorfladen mit regionalen Produkten und ein Café zu einer neuen Anlaufstelle und einem gemeinsamen Treffpunkt der Lenther werden.

Eröffnung ist für dieses Jahr geplant

Ermerling ist froh, dass das Projekt nun wieder Fahrt aufnimmt. „Wir haben wegen der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Verzögerungen einige Wochen verloren, die nun wieder aufgeholt werden sollen“, sagt er. Ursprünglich war die Eröffnung des neuen Dorfhauses für den Spätsommer angepeilt. Nun soll der neue Treffpunkt aber zumindest noch in diesem Jahr fertig werden. Das ist auch im Interesse zahlreicher Bürger. Die neue Begegnungsstätte am Pagenburgweg soll eine Lücke füllen: Fast zwei Jahrzehnte ist es laut Ermerling inzwischen her, dass der letzte Betrieb in Lenthe geschlossen wurde – der Metzger im Jahr der Euro-Umstellung. Zuvor hätten bereits zwei Kneipenwirte, ein Lebensmittelladen und ein Bäcker aufgegeben.

In den beiden Gebäudeteilen sollen künftig ein Dorfladen und ein Café zu einem neuen Treffpunkt für die Lenther werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Wie groß der Bedarf in dem 800-Einwohner-Dorf ist und wie sehr die Lenther die Pläne unterstützen, zeigt auch die Entwicklung der Genossenschaft. Sie wurde 2017 gegründet, um das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von rund 150.000 Euro finanzieren zu können. Bislang haben 146 Bürger insgesamt 185 Genossenschaftsanteile gekauft. Stückpreis: 250 Euro. Genau 45 Prozent der Gesamtkosten fließen als Fördergeld aus EU-Mitteln. Besonders wichtig ist: Laut Bürgermeister besteht immer noch immer die Möglichkeit, Genossenschaftsmitglied zu werden und so das Projekt zu unterstützen. Das ist auf der Internetseite www.dorfhaus-lenthe.de auch online möglich. Maximal können demnach zehn Anteile á 250 Euro gezeichnet werden.

Bis Ende des Jahres soll der neue Treffpunkt fertig werden. Quelle: Ingo Rodriguez

Nun sind ehrenamtliche Helfer und Eigenleistung gefragt

Was dem Ortsbürgermeister und Genossenschaftsvorsitzenden derzeit aber genau so wichtig ist: „Jetzt sind ehrenamtliche Hilfe und Eigenleistung gefragt.“ Für Sonnabend, 1. August, sei deshalb eine Gemeinschaftsaktion geplant. „Darauf werden wir noch mit einer Hauswurfsendung hinweisen“, kündigt Ermerling an. Unter anderem sollen die Ziegel vom Dach des alten Schuppens genommen werden. „Damit ein Dachdecker neu eindecken kann.“ Schon im Februar hatten professionelle Gewerke in dem 1938 errichteten Gebäude Stahlträger einzogen, um den Schuppen zu stabilisieren. Darin soll künftig der Dorfladen untergebracht sein. Ob später auch das Obergeschoss als Treffpunkt genutzt werden kann, hängt laut Ermerling von den weiteren Finanzierungsmöglichkeiten ab.

Fest steht dagegen, dass auch nach der Gemeinschaftsaktion am 1. August die Hilfe der Dorfbewohner notwendig sein wird. „Wenn der gesamte Rohbau fertig ist, brauchen wir auch für den Innenausbau Helfer, unter anderem beim Fliesenlegen“, nennt Ermerling ein Beispiel. Mit dem errichteten Anbau sei nun aber ein wichtiges Etappenziel erreicht. Die nutzbare Grundfläche des künftigen Gebäudeensembles betrage rund 80 Quadratmeter – doppelt so viel wie vorher.

