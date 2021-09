Gehrden

Gelungene Premiere im Mehrgenerationen-Treff: Vereinsmitglied Annette Wick-Proske eröffnete am Sonntagvormittag im Beisein der Künstlerin und einem Dutzend Gäste die erste Kunstausstellung. Die Malerin Andrea Wildhagen aus Barsinghausen hat aus der Fülle der Arbeiten aus ihrem Atelier 20 Bilder ausgewählt, die in den vergangenen Jahren entstanden sind.

„In diesen Räumen, hier im Zentrum von Gehrden, werden ihre Werke viele Betrachter finden, junge und alte: Kinder, Jugendliche, Eltern, die verschiedensten Interessengruppen“, sagte Kristina Henze, unter anderem Mitglied der Künstlergruppe Kunstraum Benther Berg, in ihrer Einführungsrede. Wildhagen widme sich der Malerei seit vielen Jahren. „Alles, was sie unternimmt, verfolgt sie mit Ausdauer, Konsequenz und Leidenschaft“, so Henze.

Kristina Henze (rechts) spricht die Einführungsworte zur Ausstellung von Andrea Wildhagen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Wildhagens Bilder verraten, dass sie weit und viel gereist sei. Mit dem Rad, zu Fuß, mit dem Schiff habe sie ferne Länder bereist. „Die gewonnenen Eindrücke und ihr Naturerleben verarbeitet sie in ihren Bildern“, sagte Henze. Der Ausstellungstitel „Farbenfroh – die Welt ist bunt“ klinge optimistisch, lasse aber vermuten, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen zu wollen. Wildhagen wendet verschiedene Techniken an wie beispielsweise das Druckverfahren. Sie trägt die Farbe auch mit Spachtel auf. „Die Farbe überhaupt ist für sie ein wichtiges Ausdruckselement“, sagte Henze.

Aufmerksam hören die Gäste der Einführungsrede zu. Quelle: Heidi Rabenhorst

Bilder sind nach Farben geordnet

Ausgestellt sind die Werke in mehreren Räumen. Im großen Veranstaltungsraum hat Wildhagen 15 Bilder nach Farben geordnet. So hängen an der linken Wand Werke, die vornehmlich von der Farbe Gelb bestimmt werden. An der rechten Wand herrscht die Farbe Blau vor, und in der Mitte das Grün. Diese bewusste Hängung zeige, welche Bedeutung das Farberlebnis für die Malerin habe. „Als Energien sind Farben immer um uns und beeinflussen unser persönliches Erleben, unsere Wahrnehmung, unsere Gestimmtheit“, führte Henze weiter aus.

Annette Wick-Proske (rechts) vom Mehrgenerationen-Treff begrüßt bei der Vernissage die Künstlerin Andrea Wildhagen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Noch bis Ende Oktober sind Wildhagens Werke im Mehrgenerationen-Treff zu besichtigen und auch käuflich zu erwerben.

INFO: Andrea Wildhagen bietet am Mittwoch, 29. September, im Gehrdener Mehrgenerationen-Treff, Steinweg 17/19, den Druckworkshop „Monotypie“ an. Eine Anmeldung ist erforderlich per Mail an info@andreawildhagen.de oder unter der Telefonnummer (01 73) 6 32 71 62. Die Kursgebühr beträgt inklusive Material 40 Euro. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen Arbeitskleidung tragen.

Von Heidi Rabenhorst