Gehrden

Es kam unerwartet: Bürgermeister Cord Mittendorf (SPD) hat in der vergangenen Woche verkündet, dass die Stadt beabsichtige, das Haus am Steinweg 25 zu kaufen. Die Verhandlungsgespräche mit der Eigentümerin seien positiv verlaufen. „Die Besitzerin würde an uns verkaufen“, sagte Mittendorf. Damit wurde ein fast zehnjähriger Streit um die Zukunft des Gebäudes, das zwischen Margarethenkirche und Marktplatz an zentraler Stelle in der Innenstadt steht, beendet.

Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“ begrüßt Fortschritte

Die Bürgerinitiative „Wir in Gehrden“, die sich seit Jahren um eine Lösung bemüht, aber die ursprüngliche Pläne der Eigentümerin als überdimensioniert abgelehnt hatte, begrüßt die Fortschritte. „Freude und etwas Stolz empfinden wir, dass in den Steinweg 25 Bewegung kommt“, sagt BI-Sprecher Hartmut Weimar. Seit mehr als vier Jahren habe die BI mit Beharrlichkeit und Unterstützung von mehr als 3500 Einwohnern die Verkleinerung des Marktplatzes durch einen großen Neubau verhindern können, erinnert er. Die neue hilfreiche juristische Einschätzung zu dem zum Schandfleck gewordenen Gebäude habe wohl auch Anlass bei allen Verantwortlichen gegeben, nach neuen Lösungen zu suchen. „Wir sind erwartungsvoll gespannt und verfolgen die weitere Entwicklung wohlwollend kritisch und mit großer Bereitschaft, am positiven Abschluss mitzuwirken“, sagt Weimar.

CDU sieht Pläne kritisch

Kritisch will auch die CDU die Kaufverhandlungen verfolgen. Es sei gut, wenn es beim Gebäude Steinweg 25 endlich vorangehe, aber das müsse im Falle einer städtischen Lösung auch zwingend in einem wirtschaftlichen Rahmen bleiben, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Spieker. Kein Kind und kein Jugendlicher in Gehrden dürfe bei einem der zahlreichen Zukunftsprojekten zu kurz kommen, nur weil eine Privateigentümerin Mondpreise für ein Grundstück zu Lasten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler aufrufen könnte. „Darauf darf Bürgermeister Mittendorf in keinem Fall eingehen“, fordert Spieker.

Bürgermeister kündigt Wirtschaftlichkeitsberechnung an

Mittendorf plant zunächst eine eingehende Prüfung und Wirtschaftlichkeitsberechnung des denkmalgeschützten Gebäudes am Steinweg. Eigentlich ist die Stadt im Gegensatz zu Privatpersonen verpflichtet, denkmalgeschützte Bauten, die sich in ihrem Eigentum befinden, zu erhalten. Wenn die Instandsetzungsarbeiten es jedoch erforderlich machen sollten, die ursprüngliche Substanz größtenteils zu erneuern, verliert das Gebäude seine Denkmaleigenschaft – sprich: Die Verwaltung ist nicht mehr daran gebunden, das Haus denkmalgerecht zu sanieren. Im Zuge dessen könne dann über Alternativen nachgedacht werden, heißt es aus dem Rathaus. „Wir steigen in den Prozess in Kürze mit ersten Gebäudebegehungen ein; ab März wird eine Gebäudebegutachtung erfolgen“, berichtet Frank Born, Sprecher der Stadt. Im Sommer solle ein umfassendes Bild von der Gebäudesubstanz vorliegen, dann folge eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und schließlich eine Entscheidungsempfehlung für den Rat der Stadt Gehrden. Finanziert werden soll der Kauf über einen Nachtragshaushalt.

Bürgerservicebüro und Zulassungsstelle könnten einziehen

Mittendorfs Idee ist es, in dem Gebäude, das nur einen Steinwurf vom Rathaus entfernt ist, eine Außenstelle der Verwaltung einzurichten. Unter anderem könnte dort das Bürgerservicebüro und die neue Verkehrsbehörde untergebracht werden, auch über eine Kfz-Zulassungsstelle denkt der Bürgermeister nach.

Von Dirk Wirausky