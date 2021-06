Everloh

Anwohner der Harenberger Straße in Everloh wollen es nicht mehr länger tatenlos hinnehmen: Seit Jahren schon leiden sie unter den Folgen massiver Straßenschäden im Bereich der Ortsdurchfahrt. Wegen etlicher Bodenwellen und unebener Stellen rund um die Straßeneinläufe und Kanalschächte schlagen vor allem leere Lastwagenanhänger regelmäßig laut auf dem Asphalt auf und verursachen außer erheblichen Lärmbelästigungen sogar Erschütterungen in den Wohnungen und Häusern.

Darauf haben mehrere Anlieger jetzt die Mitglieder des Ortsrates und Vertreter der Stadtverwaltung bei einem Dorfrundgang noch einmal mit Nachdruck hingewiesen. „Wenn sich nicht bald etwas daran ändert, werde ich einen Juristen beauftragen, gegen diese Belästigung vorzugehen“, sagte Anwohner Rudolf Schmidale.

Abfräsen von Unebenheiten war wirkungslos

Mit der erneuten Beschwerde der Anlieger steht es inzwischen wohl endgültig fest: Ein erst kürzlich veranlasstes Abfräsen unebener Stellen rund um die Gullydeckel in der Fahrbahn hat zu keinem Erfolg geführt. „Da sind doch nur ein paar Millimeter abgetragen worden. Das bringt doch nichts“, berichtete Schmidale verärgert.

Nach Angaben der Anwohner prallen weiterhin vor allem unbeladene Auflieger von Lastwagen nach dem Überqueren der Bodenwellen mit großer Wucht auf den Straßenasphalt auf. „Das knallt fast unerträglich“, sagte ein Anwohner kurz nach dem Beginn der etwa eineinhalbstündigen Besichtigungstour durch Everloh. Trotz Gewitterregens waren fast 20 Teilnehmer zu dem Dorfrundgang gekommen, um den Vertretern des Ortsrates und der Stadtverwaltung ihren Unmut über verschiedene Missstände mitzuteilen.

Region Hannover ist zuständig

Von den Erschütterungen und Lärmbelästigungen entlang der Harenberger Straße sind nach Angaben der Anlieger wegen den weit verteilten Schäden gleich zahlreiche Häuser und Wohnungen auf einer Strecke von rund 200 Metern betroffen. Was die Problemlösung erschwert: Laut Stadtverwaltung sind für Unterhaltungsmaßnahmen auf der Kreisstraße die Region Hannover und die Straßenmeisterei zuständig.

Reparaturen an Kanaldeckeln wiederum liegen demnach im Zuständigkeitsbereich des Versorgungsunternehmens Purena. Ein Mitarbeiter, der möglicherweise Auskunft geben könne, nehme an der Begehung mit dem Ortsrat entgegen seiner Ankündigung nun aber aus bislang unbekannten Gründen doch nicht teil, berichtete Fachdienstleiterin Beate Küchemann.

Trotz Regens sind fast 20 Teilnehmer zu dem Dorfrundgang gekommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Mittendorf und Wicke sagen Unterstützung zu

Die betroffenen Anwohner wollten aber schließlich genauer wissen, an wen sie sich denn nun wenden müssten, um eine umgehende Lösung der Lärmproblematik zu fordern. Everlohs Ortsbürgermeisterin Gisela Wicke versprach, sich umgehend um das Problem zu kümmern. Sie bat die leidgeplagten Anwohner um etwas Geduld: Die Sanierung der Straße sei ohnehin in Kürze geplant. „Spätestens, wenn der vom Ortsrat geforderte Schutzstreifen für Radfahrer auf der Ortsdurchfahrt umgesetzt werden soll, ist auch die Sanierung der Straße an der Reihe“, sagte Wicke. Dann würden sich die Region Hannover und die Straßenmeisterei Ronnenberg um die Straßenschäden kümmern, kündigte Wicke an. Gehrdens Bürgermeister Cord Mittendorf versprach den Anliegern ebenfalls, noch einmal bei den zuständigen Stellen „genauer nachzuhaken“.

Von Ingo Rodriguez